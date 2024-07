Αποκεφάλισε τους γονείς του: Άγρια δολοφονία στις ΗΠΑ

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και ο σκύλος τους φέρονται να αποκεφαλίστηκαν από τον ίδιο τους τον γιο, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, έφυγε από το σημείο του εγκλήματος καλυμμένος στα αίματα. Αξιωματικοί του Τμήματος του σερίφη της κομητείας Όραντζ, στην Καλιφόρνια, είπαν ότι ανταποκρίθηκαν σε μια κλήση γύρω στις 7.30 το πρωί της Τρίτης (9/7). Όταν έφτασαν στην κοινότητα San Juan Mobile Estates στο San Juan Capistrano, οι ερευνητές είπαν ότι βρήκαν μια «τρομερή σκηνή που περιελάμβανε τα αποκεφαλισμένα και ακρωτηριασμένα σώματα» ενός ηλικιωμένου άνδρα και μιας γυναίκας «καθώς και έναν αποκεφαλισμένο σκύλο που ανήκε σε το παντρεμένο ζευγάρι».

Τα θύματα είναι η Αντουανέτ Γκέρντβιλ, 79 ετών, και ο σύζυγός της Ρόναλντ Γκέρντβιλ, 77 ετών. Πιστεύεται ότι δολοφονήθηκαν από τον 41χρονο γιο τους, Τζόζεφ, ο οποίος ζούσε μαζί τους στο τροχόσπιτο και φέρεται να βρέθηκε καλυμμένος με αίματα σε κοντινή απόσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγα λεπτά αφού έφτασαν στο σημείο οι Αρχές, έλαβαν αναφορές για έναν «αιματοβαμμένο άνδρα» που κυνηγούσε έναν υπάλληλο συντήρησης στην ίδια κοινότητα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 41χρονος έκλεψε το αμαξάκι του γκολφ του εργάτη συντήρησης και στη συνέχεια τον εντόπισε αξιωματικός σε κοντινό μονοπάτι και τον πυροβόλησε πολλές φορές.

