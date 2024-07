Ο καλύτερος παίκτης του NBA 2024: Το ESPN «ψήφισε» τον Ντόντσιτς

Ο Λούκα Ντόντσιτς οδήγησε τους Ντάλας Μάβερικς μέχρι τους τελικούς του NBA και ο Σλοβένος αστέρας πήρε τον τίτλο του καλύτερου παίκτη της λίγκας στα ESPY Awards. Ο 25χρονος διεθνής άσος μπορεί να έχασε τον τίτλο του MVP από το Νίκολα Γιόκιτς, ωστόσο το ESPN βράβευσε τον Ντόντσιτς στην ετήσια τελετή απονομής βραβείων των καλύτερων της αθλητικής σεζόν που ολοκληρώθηκε. Ο Λούκα Ντόντσιτς διένυσε μία εξαιρετική χρονιά με τους Ντάλας Μάβερικς, μετρώντας 33.9 πόντους, 9.2 ριμπάουντ και 9.8 ασίστ κατά μέσο όρο, φτάνοντας μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ με την ομάδα του, η οποία έχασε το πρωτάθλημα από τους Μπόστον Σέλτικς.

Διάκριση είχε και παίκτης των Κελτών, καθώς ο Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος ήταν MVP των τελικών, πήρε τον τίτλο της Best Championship Performance. Στο παρελθόν, το συγκεκριμένο βραβείο το έχει παραλάβει 1 φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (2019), ο Στέφεν Κάρι το πήρε 2 φορές (2021, 2022) ενώ περυσινός νικητής ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς.

