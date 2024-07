Τριπλή δολοφονία Βρετανία: Εξετάζεται αλλαγή της νομοθεσίας για την κατοχή βαλλίστρας

Μετά το σοκ που προκάλεσε η τριπλή δολοφονία των γυναικών, από τον 26χρονο Κάιλ Κλίφορντ με τη χρήση βαλλίστρας, η κυβέρνηση της Βρετανίας κυβέρνηση εξετάζει νομοθεσία αποτροπής ανάλογων φρικτών εγκλημάτων. Οι υπουργοί θα προχωρήσουν «αχύτητα στην αναθεώρηση του νόμου για την κατοχή βαλλίστρας, δήλωσε ο υπουργός ασφάλειας, Νταν Τζάρβις μετά την δολοφονία της συζύγου του σχολιαστή αγώνων του BBC, Τζον Χαντ και δύο των δύο κορών τους.

Ο Τζάρβις δήλωσε ότι είναι «απολύτως λογικό» να αμφισβητείται κατά πόσον οι υφιστάμενοι νόμοι για τα όπλα είναι κατάλληλοι για το σκοπό τους και ότι οι υπουργοί θα ενεργήσουν αποφασιστικά εάν χρειαστεί να αλλάξουν. Είπε ότι η Υβέτ Κούπερ, η υπουργός Εσωτερικών, εξετάζει «πολύ προσεκτικά» μια πρόσκληση για στοιχεία που ξεκίνησε το Υπουργείο Εσωτερικών νωρίτερα φέτος. «Πρόκειται σαφώς για πολύ σοβαρά και επείγοντα ζητήματα», δήλωσε ο Τζάρβις στο BBC.

Glad to see the government addressing the systemic issue at the heart of this brutal triple femicide: crossbow ownership https://t.co/t9MuLMc4nl

Ερωτηθείς σχετικά με την καταλληλότητα της υφιστάμενης νομοθεσίας, η οποία επιτρέπει σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω να αγοράζουν και να κατέχουν ένα τόξο η βαλλίστρα χωρίς να χρειάζεται να το καταχωρίσουν ή να πάρουν άδεια, είπε: «Νομίζω ότι πρόκειται για μια απολύτως λογική πρόκληση». Και συνέχισε: «Θα θελήσουμε να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τη νομοθεσία που ισχύει αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα μάλλον νωρίτερα παρά αργότερα σχετικά με το αν η ισχύουσα νομοθεσία είναι κατάλληλη ή όχι». Μιλώντας στην εκπομπή Today του BBC Radio 4, ο Τζάρβις δήλωσε ότι η επίθεση στο Bushey ήταν «καταστροφική» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια των θυμάτων.

Tributes have been paid to the three victims named in the deadly crossbow attack in Bushey on Tuesday evening. https://t.co/HnM30prJsu

Νέα σοκαριστικά στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το έγκλημα που συγκλόνισε τη Βρετανία με θύματα μια μητέρα και τις δύο κόρες της, που έπεσαν νεκρές όταν ο πρώην σύντροφος της μιας κοπέλας τούς έστησε ενέδρα θανάτου με βαλλίστρα. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, τα θύματα της φρικτής επίθεσης με βαλλίστρα έκαναν απεγνωσμένες εκκλήσεις για βοήθεια πριν εκτελεστούν βάναυσα, όπως αποδείχθηκε χθες το βράδυ.

Η Κάρολ Χαντ, 61 ετών, σύζυγος του σταρ του BBC, Τζον Χαντ, και οι δύο από τις κόρες τους, η 25χρονη Λουίζ και η 28χρονη Χάνα, φαίνεται πως δέθηκαν πριν δολοφονηθούν σε μια «στοχευμένη επίθεση» στο σπίτι τους στο Μπούσι του Χερτφορντσάιρ, την Τρίτη. Ο ύποπτος Κάιλ Κλίφορντ, 26 ετών, ο οποίος είναι πρώην φίλος της Λουίζ, παγιδεύτηκε από ένοπλους αστυνομικούς χθες μετά από 24ωρο ανθρωποκυνηγητό, αφού φέρεται να βρέθηκε κρυμμένος ανάμεσα σε ταφόπλακες σε νεκροταφείο του βόρειου Λονδίνου. Εθεάθη να μεταφέρεται με φορείο και παραμένει στο νοσοκομείο, έχοντας υποστεί τραύματα που πιστεύεται ότι προκάλεσε ο ίδιος με τη βαλλίστρα του.

JULY 10, 2024 SHOCKING footage has captured the moment triple murder suspect Kyle Clifford was led away in handcuffs after cops swarmed a cemetery.

Χθες το βράδυ (11/7), προέκυψαν φρικτές λεπτομέρειες για την επίθεση, συμπεριλαμβανομένων των όσων δήλωσαν οι γείτονες που έκαναν λόγο για διαπεραστικές κραυγές τις οποίες αρχικά θεώρησαν ότι προέρχονταν από κάποιο παιδί. Ένα από τα τρία θύματα φέρεται να τηλεφώνησε στο 999 και να είπε στην αστυνομία για το περιστατικό σε μια γενναία, τραγική τελική πράξη, προτού ο δράστης τραπεί σε φυγή από το σημείο, σύμφωνα με τον Guardian.

Η εφημερίδα ανέφερε επίσης ότι μια από τις γυναίκες έστειλε ένα μήνυμα στον σύντροφό της παρακαλώντας τον να καλέσει την αστυνομία. Η μητέρα τριών παιδιών Κάρολ, η οποία έχει άλλη μία κόρη με τον Τζον Χαντ, φέρεται να βρέθηκε στον διάδρομο του σπιτιού με ένα βέλος από βαλλίστρα στο στήθος της, ενώ κοντά στα θύματα βρέθηκαν σημάδια δεσίματος. Μια πηγή είπε στον Guardian ότι οι τρεις γυναίκες δεν ήταν δεμένες όταν βρέθηκαν από την αστυνομία, αλλά υπήρχαν σημάδια στο πρόσωπο και τους καρπούς τους, καθώς και σημάδια τραυματισμών στα γόνατά τους.

BREAKING: The three women killed at a home in Bushey last night are the wife and two daughters of BBC racing commentator John Hunt, the broadcaster is reporting.

Οι πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα, τη στιγμή που ήρθε επίσης στο φως μία ανάρτηση της Λουίζ, η οποία λέγεται ότι είχε έναν «δύσκολο» χωρισμό από τον πρώην σύντροφό της και δράστη του εγκλήματος, λίγο πριν πεθάνει. Σύμφωνα με την Daily Mail, η άτυχη κοπέλα, λίγες μέρες πριν δολοφονηθεί, είχε κάνει repost ένα tweet που επαινούσε τις «γυναίκες που φεύγουν» για τη «δύναμή» τους. Η ανάρτηση έγραφε: «Θαυμάζω τις γυναίκες που φεύγουν, δεν δίνω μία αν έφυγες μετά την 1η φορά ή τη 12η φορά». «Δεν δίνω μία αν ο κόσμος σε αποκαλεί χαζή για 11 χρόνια, αλλά στο 12ο έτος αποφάσισες ότι τελείωσες. Χρειάζεται ΠΟΛΛΗ δύναμη για να σπάσεις έναν δεσμό. Χρειάζεται ΠΟΛΛΗ αγάπη για τον εαυτό σου για να διαλέξεις τον εαυτό σου».

Louise Hunt was murdered yesterday by her abusive ex boyfriend alongside her sister Hannah and mother Carol. They were tied up and murdered by scumbag Kyle Clifford because he couldn’t deal with being broken up with. R.I.P 🤍

This was her final Retweet. 💔 #DomesticAbuse pic.twitter.com/G7CAzdTgBp

