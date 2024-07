The Killers – Euro 2024: Κάν’ το όπως ο Τζέιμς Κόρντεν

Το παράδειγμα του Τζέιμς Κόρντεν που σταμάτησε παράσταση για να δει ποδοσφαιρικό αγώνα, ακολούθησε το συγκρότημα «The Killers», οι οποίοι διέκοψαν την Τετάρτης (10/7) την συναυλία τους για να προβάλουν τον αγώνα της Αγγλίας με την Ολλανδία για το Euro 2024. Τη στιγμή απαθανάτισαν πολλοί θαυμαστές και την ανέρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα φώτα του O2 Arena έσβησαν και ο σχολιαστής του ITV ακούστηκε από τα ηχεία καθώς οι τελευταίες στιγμές του αγώνα προβάλλονταν ως σκηνικό της μπάντας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent».

Όταν ήχησε το τελευταίο σφύριγμα, το κοινό των 20.000 ατόμων άρχισε να φωνάζει με ενθουσιασμό και καθώς ερυθρόλευκες σερπαντίνες εκτοξεύονταν στον αέρα από τη σκηνή. Στη συνέχεια, το ροκ συγκρότημα από το Λας Βέγκας ξεκίνησε το τραγούδι του που είναι από τα πιο γνωστά του. Χρήστης του X (πρώην Twitter) σε ανάρτησή του έγραψε: «Οι Killers σταμάτησαν το σόου τους στο O2 απόψε για να δείξουν τα τελευταία λεπτά και το σφύριγμα της νίκης της Αγγλίας προτού αρχίσουν να ερμηνεύουν το Mr Brightside». Η Αγγλία έκλεισε τη θέση της στον τελικό του Euro 2024 και τώρα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία την Κυριακή.

What a night, thanks @thekillers for the amazing show and bonus showing @England into the Euro Finals straight into Mr Bright side 😘 #OllieWatkins pic.twitter.com/YRxuf5qAUX

Η θεατρική παράσταση «The Constituent» στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τζέιμς Κόρντεν επρόκειτο να ξεκινήσει την ίδια ώρα με τα πέναλτι. Αλλά αντί να αρχίσει η παράσταση, ο Κόρντεν ανέβηκε στη σκηνή και παρακολούθησε το αθλητικό δράμα με το κοινό και τους συναδέλφους του. Σε βίντεο εμφανίζεται να γονατίζει, να παρακολουθεί τον αγώνα στο tablet του και να μιλάει στο πλήθος για κάθε χτύπημα της μπάλας. Το έργο, το οποίο είναι ένα πολιτικό δράμα για έναν βουλευτή, ξεκίνησε μετά τη δραματική νίκη της ομάδας της Αγγλίας. Το καστ παρακολουθούσε αρχικά τον αγώνα στα παρασκήνια.

Ο Τζέιμς Κόρντεν δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian: «Όταν έφτασε η παράταση, φορέσαμε τα κοστούμια μας. Η παράταση ολοκληρώθηκε περίπου τρία λεπτά πριν από την έναρξη της παράστασης. Σκεφτήκαμε: “Ω, φίλε, αυτό είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να αρχίσουμε”. Τότε ακούσαμε ένα “Ναιαιαιαι” από το κοινό και κοιταχτήκαμε και είπαμε: “Όλοι το παρακολουθούν”». «Κοιτάξαμε έξω και υπήρχαν πολλά φωτισμένα τηλέφωνα στο κοινό. Βγήκαμε στη σκηνή με ένα iPad… Ήταν πραγματικά υπέροχο, ζωντανό, μια εξαιρετική συλλογική εμπειρία» είπε ο Άγγλος ηθοποιός, κωμικός, τραγουδιστής, σεναριογράφος και τηλεοπτικός παρουσιαστής. «Ήταν μία από τις αγαπημένες στιγμές που έζησα ποτέ. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα κάτι τέτοιο» ανέφερε.

@TrentAA When James Corden delays the start of his London play do the audience can watch the penalty shoot out pic.twitter.com/8CBiIfVIPD

