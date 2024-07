Μπεσίκτας: Το εξαιρετικό συμβόλαιο που δίνει η ομάδα στον Ιμόμπιλε

Τέλος εποχής για τον Τσίρο Ιμόμπιλε, καθώς ο Ιταλός φορ ύστερ από 8 χρόνια στην Λάτσιο, τα βρήκε με τον πρόεδρο, Λοτίτο, και αποχωρεί από την ομάδα της πρωτεύουσας με προορισμό την Τουρκία.

Ο 34χρονος μπόμπερ, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπεσίκτας από την οποία θα πληρωθεί εξαιρετικά καλά, λαμβάνοντας έτσι ένα καλό συμβόλαιο για τα τελευταία ένσημα.

Συγκεκριμένα, ο Ιμόμπιλε εξασφάλισε 6.000.000 ευρώ για δύο χρόνια, ενώ κάποια χρήματα θα πάρει και η Λάτσιο, αφού ο Τσίρο έχει συμβόλαιο με την πρωτευουσιάνους έως το 2026. Ο Ιμόμπιλε έπαιξε στην Λάτσιο για 340 ματς, σκόραρε 207 φορές ενώ μοίρασε και 54 ασίστ. Επίσης, πανηγύρισε ένα Κύπελλο Ιταλίας, και δύο Super Cup.

⚪️⚫️🦅 Besiktas are set to complete Ciro Immobile deal on Thursday. pic.twitter.com/c4wXuX0Dy3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2024