Ολυμπιακός: Δεν θα υπάρξει συνέχεια στην υπόθεση του Κάρμο

Μέλημα του Ολυμπιακού και του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν η παραμονή του Ντάβιντ Κάρμο και την επόμενη σεζόν. Ωστόσο, το σίριαλ σταματά εδώ και δεν έχει συνέχεια.

Οι ερυθρόλευκοι έφτασαν σε συμφωνία με την Πόρτο στα 12 εκατομμύρια ευρώ και έδιναν μάλιστα στον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό το συμβόλαιο που ζητούσε.

Όμως, ο Κάρμο, έπειτα από συζήτηση που είχε με τον προπονητικό team της ομάδας του, ενημέρωσε τον Ολυμπιακό πως κατέληξε ότι θέλει να παραμείνει στην Πόρτο, για να διεκδικήσει θέση βασικού. Εκτός από την πρόταση του Ολυμπιακού, οι δράκοι είχαν δεχθεί κι άλλες κρούσης. Μάλιστα, η Πόρτο απέρριψε την πρώτη πρόταση από την Σαουθάμπτον και την Λιλ.

Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός θα βγει στην μεταγραφική αγορά, προκειμένου να βρει τον αντικαταστάτη του για τη νέα χρονιά και να “κουμπώσει” με το υπόλοιπο σύνολο. Στόχος των Πειραιωτών η απόκτηση δύο στόπερ. Την περσινή σεζόν, ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από τον Ιανουάριο με τη μορφή δανεικού από την Πόρτο. Συνολικά είχε 20 συμμετοχές με τα ερυθρόλευκα και μεγάλη συμβολή στην κατάκτηση του Conference League.

❗️David Carmo has made his decision: he will stay at FC Porto to fight for a place in the starting eleven next season.@abolapt | #FCPorto pic.twitter.com/nrB0P1SmrY

— PortoReport (@PortoReport) July 10, 2024