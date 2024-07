Νάπολι: Ανακοινώθηκε ο Σπινατσόλα

Η Νάπολι προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησης του Λεονάρντο Σπινατσόλα, με τους “παρτενοπέι”, να ολοκληρώνουν με αυτό το τρόπο τη δεύτερη τους μεταγραφή μετά από τον Ράφα Μάριν όπου έπαιζε στην Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Αντόνιο Κόντε, στο πάγκο της ομάδας.

Οι πληροφορίες αναφορικά με το συμβόλαιο του Ιταλού αριστερού μπακ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ωστόσο σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο παίκτης υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα του ιταλικού νότου.

Ο Σπινατσόλα, αφέθηκε ελεύθερος από την Ρόμα στο τέλος της φετινής χρονιάς, με τον ίδιο να έχει πραγματοποιήσει 36 εμφανίσεις με την ομάδα του Ντανιέλε Ντε Ρόσι, ενώ επίσης έχει μοιράσει και 4 ασίστ, κλείνοντας έτσι με θετικό πρόσημο την 5ετή παρουσία του στους “τζιαλαρόσι”.

Να σημειωθεί ότι, ο Σπινατσόλα έχει αγωνιστεί με πολλές φανέλες από Ιταλικά κλάμπ όπως Αταλάντα, Γιουβέντους, Ρόμα, Έμπολι, Περούτζια, αλλά και στην Σιένα. Συνολικά ο κεντρικός αμυντικός, έχει 303 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 11 τέρματα και 28 ασίστ.

