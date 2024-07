Μακρόν εκλογές Γαλλία 2024 αποτελέσματα: «Κανείς δε νίκησε»

«Κανείς δεν νίκησε» στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής (7/7), δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μιλώντας δημόσια για πρώτη φορά για το αποτέλεσμα των εκλογών, όπου η συμμαχία της αριστεράς πήρε την πρώτη θέση, χωρίς να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία, μπροστά από το στρατόπεδο Μακρόν και την ακροδεξιά. Σε μια επιστολή του προς τους Γάλλους πολίτες που δημοσιεύθηκε στον περιφερειακό Τύπο, ο Μακρόν κάλεσε «όλες τις πολιτικές δυνάμεις που αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους στους δημοκρατικούς θεσμούς, στο κράτος δικαίου, στον κοινοβουλευτισμό, σε έναν ευρωπαϊκό προσανατολισμό και στην προάσπιση της γαλλικής ανεξαρτησίας, να συμμετάσχουν σε έναν ειλικρινή και έντιμο διάλογο για τη συγκρότηση μιας ισχυρής πλειοψηφίας, αναγκαστικά πολλαπλής, για τη χώρα».

Η συμμαχία της αριστεράς, που ήρθε πρώτη σε αριθμό εδρών στις βουλευτικές εκλογές στηνΓαλλία, διεκδικεί το δικαίωμα να εφαρμόσει το ριζοσπαστικό της πρόγραμμα, ακόμη και αν αυτό σημαίνει την ad hoc δημιουργία κοινοβουλευτικών συμμαχιών και περιμένει την ανάδειξη ενός προσώπου που θα ηγηθεί της νέας κυβέρνησης. Εντατικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη την ώρα που το στρατόπεδο του προέδρου Μακρόν δεν έχει τελείως αποκλείσει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης μαζί με την ρεπουμπλικανική δεξιά. Ο ίδιος ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, που δεν έχει μιλήσει μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ετοιμάζεται να αναχωρήσει για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον.

Η απροσδόκητη τροπή της ψηφοφορίας της περασμένης Κυριακής έφερε στην πρώτη θέση το Νέο Λαϊκό Μέτωπο, μία ετερόκλιτη συμμαχία της ριζοσπαστικής αριστεράς, των κομμουνιστών, των σοσιαλιστών και των οικολόγων. Αυτοί που μέχρι χθες καυγάδιζαν καθημερινά, πρέπει τώρα να συμφωνήσουν, με την εξεύρεση συναίνεσης επί μίας προσωπικότητας που θα μπορεί να ενσαρκώσει το πρόγραμμά τους. Το όνομα μπορεί να βγει από το καπέλο μέχρι το τέλος της εβδομάδας ή τις αρχές της άλλης. Σήμερα, κάνοντας την είσοδό τους στην Εθνοσυνέλευση οι βουλευτές της αριστεράς έμοιαζαν να αποκλείουν την διεύρυνση της πολιτικής τους βάσης προς την κεντροδεξιά, αν και δεν διαθέτουν παρά 190 έδρες και βρίσκονται πολύ μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία των 289.

«Δεν πιστεύω ότι είμαστε σήμερα σε κατάσταση που μπορούμε να έχουμε σήμερα έναν μεγαλύτερο από το Νέο Λαϊκό Μέτωπο συνασπισμό στην κυβέρνηση», δήλωσε στο δίκτυο TF1 ο οικολόγος γερουσιαστής Γιανίκ Ζαντό που πιστεύει ότι «οι συνασπισμοί θα χτισθούν στην Εθνοσυνέλευση». Όσο για τον συντονιστή της Ανυπότακτης Γαλλίας, Μανουέλ Μπομπάρ, προειδοποίησε ότι η αριστερά θα εφαρμόσει το πρόγραμμά της και ότι «κάθε μία ομάδα θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της, δηλαδή είτε να υπερψηφίσει τις προτάσεις μας, είτε να μας ανατρέψει».

Η συμμαχία θέλει να ανατρέψει πολλές από τις βασικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Μακρόν, αρχής γενομένης από την πολύ αντιδημοφιλή συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Επιδιώκει επίσης την κατάργηση νόμου περί μετανάστευσης και της τελευταίας μεταρρύθμισης για το επίδομα ανεργίας, καθώς και την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s έσπευσε να προειδοποιήσει σήμερα ότι η ακύρωση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης και η απουσία μέτρων δημοσιονομικής περιστολής μπορεί να επηρεάσουν την αξιολόγηση της Γαλλίας. Χωρίς ξεκάθαρη πλειοψηφία, «είναι βέβαιο ότι η ψήφιση νόμων θα είναι δύσκολη», εκτίμησε επίσης ο οίκος αξιολόγησης. Το αξιόχρεο της Γαλλίας θα βρεθεί «υπό πίεση» αν η χώρα δεν κατορθώσει να μειώσει το μεγάλο δημοσιονομικό της έλλειμμα, που εκτροχιάσθηκε στο 5,5% του ΑΕΠ το 2023, προειδοποίησε με την σειρά του ο οίκος S&P Global.

Απέναντι στην αριστερή συμμαχία βρίσκεται στο μακρονικό στρατόπεδο με 160 έδρες η ρεπουμπλικανική δεξιά, η οποία μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο με 66 έδρες, και η ακροδεξιά του Εθνικού Συναγερμού, ή οποία μαζί με τους συμμάχους του (περισσότερες από 140 έδρες) σκοπεύει να αρχίσει να ετοιμάζει τις προεδρικές εκλογές του 2027. Τα κόμματα τη αριστεράς «δεν μπορούν να διεκδικήσουν μόνα τους την διακυβέρνηση», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της απερχόμενης βουλής Γιαέλ Μπράουν-Πιβέ υπενθυμίζοντας ότι το Νέο Λαϊκό Μέτωπο απέχει πολύ από την πλειοψηφία. «Είμαστε σε θέση να εκπροσωπήσουμε μία άλλη εναλλακτική πολιτική δύναμη», πρόσθεσε απευθύνοντας έκκληση για την «κατάρτιση ενός κοινού οδικού χάρτη με όλα τα κόμματα που θέλουν να εργασθούμε από κοινού, από τους Ρεπουμπλικανούς μέχρι την σοσιαλδημοκρατική αριστερά».

