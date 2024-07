F-16 στην Ουκρανία – ΝΑΤΟ: Ξεκίνησαν οι παραδόσεις μαχητικών αεροσκαφών στο Κίεβο

Οι χώρες του ΝΑΤΟ άρχισαν να παραδίδουν μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Ουκρανία, προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνά της απέναντι στη Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν. «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη η μεταφορά αεροσκαφών F-16 από τη Δανία και την Ολλανδία», προς την Ουκρανία, είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, μιλώντας σε μια εκδήλωση στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. «Τα αεροσκάφη αυτά θα πετάξουν στον ουκρανικό ουρανό αυτό το καλοκαίρι», πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον Μπλίνκεν, εντός των επόμενων δύο ημερών αναμένεται να ανακοινωθεί ένα νέο, «απίστευτα ισχυρό» πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που βρίσκεται επίσης στην Ουάσινγκτον, είπε ότι αναμένει σήμερα να ληφθούν αποφάσεις για νέες παραδόσεις αεροσκαφών F-16 στη χώρα του. «Σήμερα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στην Ουάσινγκτον. Θα υπάρξει, ιδίως, μια απόφαση για τα F-16 πολύ σύντομα. Αυξάνουμε τον αριθμό των αεροσκαφών που είναι διαθέσιμα για την Ουκρανία», είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Telegram.

JUST IN: 🇷🇺 🇺🇦 NATO officially announces it will send F-16 fighter jets to Ukraine for its war against Russia.

Russian President Putin previously said F-16 fighter jets are legitimate targets for Moscow, even on third-country airfields.

Putin also said if NATO sends F-16… pic.twitter.com/cSnVOEC6Uw

