Δολοφονία με βαλλίστρα Βρετανία: Η στιγμή φυγής του δράστη

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, δείχνει τον πρώην στρατιώτη Κάιλ Κλίφορντ, να φεύγει από το σημείο της τριπλής δολοφονίας στο Χερτφορντσάιρ της Βρετανίας. Η οικογένεια του σχολιαστή αγώνων του BBC, Tζον Χαντ, ξεκληρίστηκε, όπως μεταδίδουν σοκαρισμένοι οι Βρετανοί δημοσιογράφοι αναφερόμενοι στη σύζυγό του, Κάρολ, και τις δύο κόρες τους, Λουίζ και Χάνα που βρέθηκαν δολοφονημένες στο σπίτι τους, στην περιοχή Χερτφορντσάιρ. Η 61χρονη σύζυγος του Χαντ και οι δύο κόρες τους, 25 και 28 ετών, βρέθηκαν θανάσιμα τραυματισμένες από βαλλίστρα στην οικία τους, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα.

Η Daily Mail δημοσίευσε, λίγη ώρα αργότερα, βίντεο με τον ένοπλο δράστη, πρώην στρατιώτη και πρώην σύντροφο της 25χρονης Λουίζ, Κάιλ Κλίφορντ. Στο βίντεο φαίνεται ο Κλίφορντ να φεύγει από το σπίτι των θυμάτων, αφού τις είχε δέσει και σκοτώσει, κουβαλώντας ένα μεγάλο αντικείμενο, τη βαλλίστρα, όπως τονίζει το βρετανικό μέσο, τυλιγμένο με ένα λευκό σεντόνι. Η αστυνομία βρήκε το αυτοκίνητο του 26χρονου υπόπτου και τώρα ερευνά ένα πάρκο. Επίσης, έχουν ζητήσει από τους πολίτες να ενημερώσουν τις αρχές αν δουν τον Κλίφορντ, προειδοποιώντας τους να μην τον πλησιάσουν. Τον περιγράφουν ως επικίνδυνο και- ενδεχομένως ακόμα- οπλισμένο. Τα σχολεία της περιοχής έχουν μπει σε «lockdown», με τους δασκάλους να προτρέπουν τους γονείς να πάρουν τα παιδιά τους και να πάνε κατευθείαν στο σπίτι.

Who are the family of John Hunt killed in Bushey crossbow attack? https://t.co/8DX4mi5y3g

— Yahoo News UK (@YahooNewsUK) July 10, 2024