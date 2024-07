Επιζήσασα Ολοκαυτώματος 102 ετών: Η Margot Friedländer ποζάρει στο εξώφυλλο της Vogue

Μια λαμπερή γυναίκα με ένα κομψό bob και χρυσά κοσμήματα χαμογελά ζεστά στο εξώφυλλο του τεύχους Ιουλίου/Αυγούστου της γερμανικής Vogue φορώντας ένα έντονο κόκκινο παλτό του ιταλικού brand Miu Miu. Είναι ακριβώς το είδος του εξωφύλλου για το οποίο είναι γνωστό το κορυφαίο περιοδικό μόδας στον κόσμο, μόνο που η εντυπωσιακή γυναίκα δεν είναι ούτε μοντέλο ούτε σταρ του κινηματογράφου, αλλά η Margot Friedländer, μια 102χρονη Γερμανοεβραία επιζήσασα του Ολοκαυτώματος. Αφού η μητέρα της και ο μικρότερος αδερφός της απελάθηκαν στο στρατόπεδο εξόντωσης του Άουσβιτς το 1943, η Margot κρύφτηκε και προσπάθησε να μεταμφιεστεί βάφοντας τα μαλλιά της και φορώντας ένα κολιέ με σταυρό.

Ενώ τη βοήθησαν κάποιοι Γερμανοί, τελικά προδόθηκε στα SS και απελάθηκε στο Theresienstadt στις 16 Ιουνίου 1944, όπου είδε «τόσους πολλούς ανθρώπους να δολοφονούνται». Ολόκληρη η οικογένειά της πέθανε στο Άουσβιτς τον προηγούμενο χρόνο. Σήμερα, όπως αναφέρουν οι σημειώσεις που συνοδεύουν τη συνέντευξη στη γερμανική Vogue, εργάζεται ακούραστα με φοιτητές για να «κάνει την ιστορία της απτή για την επόμενη γενιά».

Η ιστορία της επιζήσασας στη Vogue Γερμανίας

Γεννημένη στο Βερολίνο, η Margot ήταν 12 ετών όταν ο Χίτλερ ανήλθε στην εξουσία και η οικογένειά της ήλπιζε ότι απλώς θα «εξαφανιστεί ξανά» και όλα θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο φυσιολογικό. Ήταν μια ευτυχισμένη ζωή, όπου απολάμβανε οικογενειακά ταξίδια το Σαββατοκύριακο στη λίμνη Scharmützelsee, έπαιζε στις κούνιες στο Friedrichstadt-Palast και περνούσε χρόνο με την αγαπημένη της γιαγιά, την Adele, η οποία αποκαλούσε τη Margot, «το μικρό μου ποντικάκι». Το 1936 ξεκίνησε μαθήματα στη Σχολή Τεχνών και Χειροτεχνίας του Βερολίνου το 1936 όπου ειδικεύτηκε στο σχέδιο μόδας και τη διαφήμιση. «Είχα μεγάλα σχέδια», είπε στο περιοδικό για τις ελπίδες της να γίνει μοδίστρα και σχεδιάστρια.

Η Margot πέρασε ένα χρόνο στο σαλόνι ομορφιάς Rosa Lang-Nathanson, για να γίνει μοδίστρα, αλλά τον Νοέμβριο του 1938 έφτασε για να δει σπασμένα γυαλιά παντού και καπνό από τις φλεγόμενες συναγωγές. Το σαλόνι δεν άνοιξε ποτέ ξανά μετά την «Νύχτα των Κρυστάλλων». Στα μέσα της δεκαετίας του 1940, σε ηλικία 21 ετών, η Γκεστάπο πήρε τη μητέρα και τον αδελφό της Ραλφ. Τα τελευταία λόγια που της είπε η μητέρα της ήταν «Προσπάθησε να ζήσεις τη ζωή σου».Η Margot έσκισε το κίτρινο αστέρι της, που την υποδείκνυε ως Εβραία, και φόρεσε μια αλυσίδα με σταυρό σαν μενταγιόν στο λαιμό της και έβαψε τα μαύρα μαλλιά της κόκκινα.

Ένας γιατρός χειρούργησε ακόμη και τη μύτη της για να προσπαθήσει να «αριανοποιήσει» τα χαρακτηριστικά της. Με τη βοήθεια ενός υπόγειου δικτύου 16 Γερμανών, μετακινήθηκε σε διάφορες κρυψώνες μετά το σκοτάδι. Η περίοδος του κρυψίματός της έληξε την άνοιξη του 1944 όταν δύο άνδρες -συνεργάτες των Ναζί- τη σταμάτησαν στο δρόμο και της ζήτησαν τα χαρτιά της. Την έπιασαν γιατί δεν μπορούσε να προσκομίσει έγγραφα ταυτότητας και ενώ πήγαινε στο αστυνομικό τμήμα, τους είπε την αλήθεια. Αφού είπε «Είμαι Εβραία», λέει η Margot, «ενώθηκε ξανά με τη μοίρα της οικογένειάς μου και όλων των άλλων Εβραίων».

Η ζωή στο στρατόπεδο συγκέντρωσης

Εκτοπίστηκε στο γκέτο Theresienstadt, ένα στρατόπεδο διέλευσης για την αποστολή ανθρώπων στον θάνατο πιο ανατολικά. Αναπολώντας τις εμπειρίες της στο Theresienstadt είπε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις δολοφονίες «ηλικιωμένων γυναικών που ζήτησαν ένα κομμάτι ψωμί». Στο στρατόπεδο, ξαναβρέθηκε με τον Adolf Friedländer, 11 χρόνια μεγαλύτερό της, τον οποίο γνώριζε από το διοικητικό γραφείο του Πολιτιστικού Συλλόγου στο Βερολίνο, όπου είχε εργαστεί ως νεαρή. Η ίδια θυμήθηκε: «Δεν ήμουν ερωτευμένη με τον Adolf. Χρειαζόμουν χρόνο για να ξαναγίνω άνθρωπος. Το ίδιο ήταν και για τον ίδιο. Ο πόνος μας έφερε πιο κοντά από το να είμαστε ερωτευμένοι».

Η ζωή της μετά και ο ακτιβισμός

Το ζευγάρι παντρεύτηκε λίγο μετά την απελευθέρωση του στρατοπέδου και ξεκίνησε μια νέα ζωή μαζί στη Νέα Υόρκη, όπου εργάστηκε ως ταξιδιωτική πράκτορας και μοδίστρα. Μετά τον θάνατο του Adolf το 1997, η Margot άρχισε να γράφει τα απομνημονεύματά της, καταγράφοντας τις εμπειρίες της στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του πολέμου. Την πλησίασε ένας ντοκιμαντερίστας που την έπεισε να επιστρέψει στο Βερολίνο και να πει την ιστορία της στην κάμερα. Το ντοκιμαντέρ «Don’t Call It Heimweh» κυκλοφόρησε το 2004 ενώ τα απομνημονεύματά της ακολούθησαν τέσσερα χρόνια αργότερα.

Ο τίτλος του βιβλίου, «Προσπάθησε να φτιάξεις τη ζωή σου: Μια Εβραία κοπέλα κρύβεται στο ναζιστικό Βερολίνο» στηλίτευσε την έκκληση της μητέρας της από δεκαετίες νωρίτερα. Εκείνη την περίοδο, η Margot συνειδητοποίησε ότι «δεν είχε τελειώσει ακόμα με το Βερολίνο» και, το 2010, σε ηλικία 88 ετών, επέστρεψε μόνιμα στην πόλη όπου γεννήθηκε. Παρά το γεγονός ότι βίωσε την απόλυτη φρίκη στα χέρια των συμπατριωτών της και παρά το ότι πέρασε πάνω από 50 χρόνια στις ΗΠΑ, βλέπει τον εαυτό της ως Γερμανίδα και, όπως σημειώνει το περιοδικό, «μιλάει χωρίς να πικραθεί».

Herzlichen Glückwunsch, liebe #MargotFriedländer! Ich bin so dankbar, dass ich dich kennenlernen durfte. Ich denke in diesen Zeiten so oft an deine Worte, an deinen Mut, an deine Kraft, die Kraft zu vergeben, deine Kraft zu lieben, deine Kraft, das Gute zu glauben. Danke! pic.twitter.com/bklvkBJoJJ

— Sawsan Chebli 🍉 (@SawsanChebli) November 5, 2023