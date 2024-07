Ελέφαντες ποδοπάτησαν τουρίστα: Τραγικό τέλος για 43χρονο επισκέπτη

Τουρίστας από την Ισπανία ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από ελέφαντες μέσα σε εθνικό πάρκο στη Νότια Αφρική, όταν απομακρύνθηκε από το αυτοκίνητο για να φωτογραφίσει το κοπάδι. Ο 43χρονος από τη Σαραγόσα σκοτώθηκε το πρωί της Κυριακής (7/7) στο Πιλάνεσμπεργκ, περίπου 200 χλμ. βόρεια του Γιοχάνεσμπουργκ. Οι υπεύθυνοι του πάρκου αναφέρουν ότι ο άνδρας, που ήταν στο πάρκο με τρεις φίλους, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και πλησίασε στο κοπάδι για να το φωτογραφίσει.

Παρά τις προειδοποιήσεις από την παρέα του και από τους επιβάτες άλλων δύο οχημάτων, ο τουρίστας περπάτησε προς το κοπάδι, το οποίο είχε και τρία μικρά. Ένα θηλυκό, η αρχηγός του κοπαδιού, επιτέθηκε στον τουρίστα που δεν κατάφερε να ξεφύγει. Πολύ γρήγορα όλο το κοπάδι επιτέθηκε στον τουρίστα και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Spanish tourist trampled to death by elephants in South Africa https://t.co/e0Wral8WlI

— Sarah Elizabith Squitieri (@SarahSquitieri) July 9, 2024