Δίκη Άλεκ Μπάλντουιν Rust: Ξανά στο ειδώλιο ο ηθοποιός

O ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν έφθασε σήμερα (9/7) στο δικαστήριο της Σάντα Φε, στο Νέο Μεξικό, για τη δίκη του με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, στα γύρισμα της ταινίας του Rust τον Οκτώβριο του 2021. Οι ακροαματικές διαδικασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 10 ημέρες, προκειμένου να καθοριστεί η ευθύνη που φέρει ο διάσημος πρωταγωνιστής στον θανάσιμο πυροβολισμό κατά της διευθύντριας φωτογραφίας της ταινίας, Χαλίνα Χάτσινς και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του σκηνοθέτη Τζόελ Σόουζα. Ο 66χρονος ηθοποιός βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης 18 μηνών. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων σε ένα ράντσο στο Νέο Μεξικό, ο Μπάλντουιν κράδανε ένα όπλο που υποτίθεται είχε άσφαιρα, ωστόσο έριξε μια πραγματική σφαίρα.

Ο Άλεκ Μπάλντουιν υποστηρίζει ότι τον είχαν διαβεβαιώσει πως το όπλο ήταν ακίνδυνο και αρνείται ότι τράβηξε τη σκανδάλη. Οι δικηγόροι του κατέθεσαν σειρά προσφυγών σε μια προσπάθεια να ακυρώσουν τις κατηγορίες, μάταια. Η εισαγγελία τον κατηγορεί ότι είχε μια απρόβλεπτη συμπεριφορά στο πλατό, αψηφώντας τους στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας. Οι εισαγγελείς θα πρέπει να πείσουν τους ενόρκους, η επιλογή των οποίων αναμένεται να απασχολήσει το δικαστήριο τη σημερινή ημέρα. Οι πρώτες καταθέσεις προβλέπεται να ξεκινήσουν αύριο. Το Χόλιγουντ παρακολουθεί τη δίκη με μεγάλο ενδιαφέρον, με τη συνδικαλιστική ένωση των ηθοποιών να φοβάται ότι η υπόθεση θα δημιουργήσει ιστορικό προηγούμενο. Ήδη λόγω της υπόθεσης αυτής έχουν διατυπωθεί εκκλήσεις για την απαγόρευση των πυροβόλων όπλων στα πλατό.

Alec Baldwin enters the courthouse ahead of his involuntary manslaughter trial. He is flanked by his attorneys, wife and several of his children. #AlecBaldwin pic.twitter.com/I5wUmwKu6f

