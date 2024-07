Άνοιξε την έξοδο κινδύνου σε αεροπλάνο: Χάος σε πτήση της Air China

Το άγχος της καθώς ταξίδευε για πρώτη φορά οδήγησε γυναίκα στην Κίνα να προκαλέσει χάος σε πτήση της Air China, αφού άνοιξε κατά λάθος την πόρτα εξόδου κινδύνου, ενώ προσπαθούσε να βρει την τουαλέτα του αεροπλάνου. Η πτήση CA2754 της Air China από Κιουζχού προς Τσενγκντού περίμενε να αναχωρήσει μετά από καθυστερήσεις του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας όταν η άγνωστη επιβάτης άνοιξε την πόρτα κινδύνου αφού υπέθεσε ότι οδηγούσε στην τουαλέτα του αεροσκάφους. Τότε η φουσκωτή τσουλήθρα έκτακτης ανάγκης του Airbus A320 αναπτύχθηκε στην πίστα με αποτέλεσμα να ακολουθήσει εκκένωση και ακύρωση της πτήσης αφού η τσουλήθρα ξεδιπλώθηκε από την ανοιχτή πόρτα εξόδου. Μια φωτογραφία, όπως αναφέρει ο Independent που αναρτήθηκε στο Twitter/X έδειχνε το Airbus A320 να κάθεται στην πίστα του αεροδρομίου με τη διογκωμένη τσουλήθρα εξόδου. Στην Κίνα είναι παράνομο να ανοίγει κανείς την πόρτα εξόδου ενός αεροσκάφους χωρίς άδεια.

Η γυναίκα, η οποία ανακρίθηκε από την αστυνομία, μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο έως και 200.000 κινεζικά γιουάν (26.000 ευρώ) για την ενεργοποίηση της ολίσθησης έκτακτης ανάγκης στο αεροσκάφος που στη συνέχεια προσγειώθηκε. «Η γυναίκα επιβάτης έκλαιγε όταν άκουσε ότι θα πρέπει να πληρώσει αποζημίωση», σύμφωνα με την Chongqing Morning Post. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι οι επιβάτες, συμπεριλαμβανομένης της γυναίκας, μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχειακά καταλύματα από την Air China και τους δόθηκε αποζημίωση 400 γιουάν (50 ευρώ) μετά την ακύρωση της πτήσης. Δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που ένα αεροσκάφος αναπτύσσει κατά λάθος την τσουλήθρα έκτακτης ανάγκης. Τον Απρίλιο, μια πτήση της Delta Airlines αναγκάστηκε να επιστρέψει στη Νέα Υόρκη αφού μια τσουλήθρα έκτακτης ανάγκης ξεχύθηκε πάνω από το ένα φτερό λίγο μετά την απογείωση.

