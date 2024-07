IShowSpeed Αθήνα: Ο διάσημος Youtuber στην Ελλάδα, φρενίτιδα από θαυμαστές του

Στην Ελλάδα είναι ο γνωστός YouTuber IShowSpeed, με μια ομάδα νεαρών να τον εντοπίζουν στην Ηρώδου Αττικού, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και το Προεδρικό.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μια παρέα με νεαρούς είδε αρχικά ένα τζιπ με τον ΥοuTuber να κινείται επί της Βασιλίσσης Σοφίας.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, πολλοί νεαροί άρχισαν να τρέχουν προς την Ηρώδου Αττικού, αιφνιδιάζοντας τους λίγους αστυνομικούς της ΥΜΕΤ και κινήθηκαν προς ένα μεγάλο τζιπ.

Η ασφάλειά του, δύο ή τρία άτομα, μάταια προσπαθούσαν να απομακρύνουν τους νεαρούς που καταδίωξαν το όχημα μέχρι και την τελευταία στιγμή προτού απομακρυνθεί.

Επίσης, σε βίντεο στα social, φαίνεται να φοράει γάντια του μποξ και να παίζει με τον αντίπαλό του στο κέντρο της πόλης.

Ο IShowSpeed επισκέφθηκε επίσης, τη Νορβηγία όπου το ταξίδι του ήταν επεισοδιακό, αφού του «επιτέθηκαν» οι fans και τον στρίμωξαν σε εμπορικό κέντρο, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να καλέσει την ασφάλεια και την αστυνομία.

Επίσης, πριν από δύο εβδομάδες, ο YouTuber πήγε στην Αλβανία και συναντήθηκε με τον Έντι Ράμα.

Excl: A Greek man was reduced to tears after Speed bought him a meal when he was hungry ❤️🇬🇷

………………#ishowspeed #Hungary #livestreaming #Newsal pic.twitter.com/byHp6chG8M

— Lies.com (@B4BEASTT) July 8, 2024