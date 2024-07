Ολυμπιακός: Η προετοιμασία ξεκινάει στην Ολλανδία

Ο Ολυμπιακός στις 15 Ιουλίου θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του και θα δώσει συνολικά τρία φιλικά με Άγιαξ, Αλ Καντσιά και Ναϊμέχεν.

Στις 8 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει στο Γ. Καραϊσκάκης τη Νότιγχαμ και στις 10 του ίδιου μήνα θα ταξιδέψει στην Κύπρο για το φιλικό με τον Άρη Λεμεσού. Τη Δευτέρα (8/7) οι ερυθρόλευκοι γνωστοποίησαν αναλυτικά τις ημέρες και ώρες των πέντε φιλικών.

Τα πρώτα φιλικά της ομάδας μας κατά την περίοδο της προετοιμασίας! / Our first friendly games during our team’s pre-season!#Olympiacos #PreSeason2024 #PreSeason #FriendlyMatches pic.twitter.com/YKJZOTXuYj

