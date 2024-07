Κίεβο νοσοκομείο επίθεση: Ξέσπασε σε κλάματα η Σβιτολίνα, στο Wimbledon

Λύγισε η Ελίνα Σβιτολίνα στα court του Wimbledon μετά την πρόκρισή της στα προημιτελικά. Η Ουκρανή τενίστρια ξέσπασε σε κλάματα για όσα συμβαίνουν στην πατρίδα της και κυρίως με αφορμή τη ρωσική επίθεση που έπληξε νοσοκομείο Παίδων στο Κίεβο. «Έπαιξα καλά, αλλά είναι μια δύσκολη μέρα για τον ουκρανικό λαό» ξεκίνησε να λέει, αλλά λύγισε εκείνη τη στιγμή και έκλαψε, με το κοινό να τη χειροκροτεί θερμά.

Οταν μπόρεσε να μιλήσει ξανά, συνέχισε τη σκέψη της, λέγοντας: «Δεν ήταν εύκολο να συγκεντρωθώ στο παιχνίδι, ήταν δύσκολο να διαβάζω τα νέα και μετά να πρέπει να βγω στο court και να παίξω. Ηταν σκληρό. Είμαι χαρούμενη που μπόρεσα να παίξω και να κερδίσω» πρόσθεσε η Ουκρανή τενίστρια.

Το μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία ενάντια στην Ουκρανία τη Δευτέρα, προκάλεσε μια ανείπωτη τραγωδία, καθώς επλήγη το Οχμαντίτ, το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας, που βρίσκεται στο Κίεβο. Συνολικά 36 άτομα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, έχασαν τη ζωή τους και άλλα 150 τραυματίστηκαν. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Δευτέρας, όταν περισσότεροι από 40 ρωσικοί πύραυλοι -σύμφωνα με δήλωση του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι- χτύπησαν το νοσοκομείο παίδων στο Κίεβο, όπου τουλάχιστον 20 παιδιά με καρκίνο νοσηλεύονταν την ώρα της επίθεσης.

Επίθεση σε δεύτερο νοσοκομείο με 7 νεκρούς – Δέκα νεκροί από επίθεση στην κεντρική Ουκρανία

Εν τω μεταξύ, λίγα λεπτά αργότερα, έλαβε χώρα άλλη μια έκρηξη, με τις δημοτικές αρχές να ανακοινώνουν ότι χτυπήθηκε και δεύτερο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον επτά άνθρωποι, στην περιοχή Ννιπρόφσκι του Κιέβου. Παράλληλα, στην πόλη Kryvyi Rih της κεντρικής Ουκρανίας, επιθέσεις της Ρωσίας την ίδια μέρα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης εκεί, αναφέρει το BBC. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποσχέθηκε αμέσως αντίποινα προς τη Ρωσία για την επίθεση στο νοσοκομείο παίδων του Κιέβου, ενώ ανακοίνωσε επικείμενη συνάντησή του με τον ΟΗΕ. Το Κίεβο αποκάλεσε την επίθεση τη «σφοδρότερη» κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Έξω από το νοσοκομείο Οχμαντίτ έχει στηθεί από το πρωί μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, καθώς πιστεύεται ότι κάτω από τα χαλάσματα υπάρχουν ακόμα επιζώντες. Ωστόσο, τα δύο τρίτα του νοσοκομείου έχουν πια καταστραφεί, λένε οι ειδικοί. «Σε αυτό το στάδιο είναι μάλλον αδύνατον να εργαστούμε εδώ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ολεξάντρ, ένας γιατρός. Τα περισσότερα παράθυρα του μεγάλου νοσοκομείου έχουν ανατιναχθεί και υπάρχουν θρυμματισμένα γυαλιά, συντρίμμια και κηλίδες αίματος σε όλο το κτίριο, ενώ διασώστες και εθελοντές ανασύρουν διαρκώς αντικείμενα που ανήκαν σε ασθενείς και προσωπικό από τα χαλάσματα. Ακόμα και οι γιατροί και οι επιζώντες βοηθούν να εντοπιστούν άνθρωποι που μπορεί και να έχουν επιζήσει από την καταστροφή.

