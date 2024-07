Πώς ήταν παλιά οι τουαλέτες: Από τη νεολιθική ως τη μοντέρνα εποχή

Δεν είναι σαφές ποιος εφηύρε πρώτος την τουαλέτα με καζανάκι. Παρόλο που αρχαιολογικές ανασκαφές στη βορειοδυτική Ινδία αποκάλυψαν συστήματα αποχέτευσης ηλικίας 4000 ετών, τα οποία θα μπορούσαν να είναι τουαλέτες, δεν είναι σαφές αν πρόκειται πραγματικά για τέτοιες. Τα πρωτόγονα αποχωρητήρια που χρησιμοποιούσαν μια συνεχή ροή νερού για να απομακρύνουν τα απόβλητα χρονολογούνται τουλάχιστον 5.000 χρόνια πριν, και τα πρώιμα συστήματα τουαλέτας χρησιμοποιήθηκαν από διάφορους αρχαίους πολιτισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ρωμαίων και των Μοχέντζο-ντάρο και Χαράππα της κοιλάδας του Ινδού.Ωστόσο, η πραγματικά πρώτη τουαλέτα εφευρέθηκε είτε στους Σκωτσέζους (σε έναν νεολιθικό οικισμό που χρονολογείται από το 3000 π.Χ.) είτε στους Μινωίτες που κατασκεύασαν το παλάτι της Κνωσού (το 1700 π.Χ.) με μεγάλες πήλινες λεκάνες συνδεδεμένες με ένα καζανάκι.

In honor of #WorldToiletDay , here’s a toilet from Knossos. Even the Minotaur needs a nice place to make cow-pies. pic.twitter.com/2yZw30khQj

Μέχρι το 315 μ.Χ., η Ρώμη διέθετε 144 δημόσιες τουαλέτες. Οι Ρωμαίοι αντιμετώπιζαν την επίσκεψη στην τουαλέτα ως ένα κοινωνικό γεγονός. Συναντούσαν φίλους, αντάλλασσαν απόψεις, ενημερώνονταν για τις ειδήσεις και σκουπίζονταν με ένα κομμάτι σφουγγάρι στερεωμένο σε μια κοντή ξύλινη λαβή. Στη συνέχεια, το ξεπλένανε σε ένα κανάλι νερού που περνούσε μπροστά από την τουαλέτα και το ξαναχρησιμοποιούσαν. Έχει υποστηριχθεί ότι αυτή η πρακτική γέννησε τη φράση ”πιάνοντας τη λάθος άκρη του ραβδιού”.

Roman public latrines looked much like their Greek predecessors: rooms lined with stone or wooden bench seats positioned over a sewer.

A tool called a tersorium was “used to clean the buttocks after defecation.” Imagine a loofah, but made of fresh sea sponge, attached to a… pic.twitter.com/UlV93KDKgb

— Fascinating (@fasc1nate) May 27, 2024