Απόσυρση Μπάιντεν: «Παραμένω στην κούρσα για την προεδρία των ΗΠΑ»

Επιστολή με την οποία ξεκαθαρίζει πως θα παραμείνει στην εκλογική κούρσα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών, παρά την ανησυχία για την υγεία του, έστειλε ο Τζο Μπάιντεν στους Δημοκρατικούς. «Θέλω να ξέρετε ότι παρά τις φήμες που διαρρέουν στον Τύπο και αλλού, δεσμεύομαι να παραμείνω σε αυτόν τον αγώνα, να τρέξω για αυτόν τον αγώνα μέχρι τέλους και να νικήσω τον Ντόναλντ Τραμπ» ανέφερε ο Μπάιντεν στην επιστολή, που έχει στα «χέρια» του το CNNi. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συνεχίσει τις επαφές του με τους Δημοκρατικούς, όπως τονίζει στο CNNi μέλος της προεκλογικής του εκστρατείας, ενόψει μιας κρίσιμης για την υποψηφιότητά του εβδομάδας, καθώς και της συνεδρίασης των εκλεγμένων Δημοκρατικών την Τρίτη (8/7), όπου θα συζητηθεί η στρατηγική που θα χαράξουν μέχρι τις εκλογές.

Την Τρίτη (8/7) αναμένεται να συνεδριάσει επίσης το Κογκρέσο για πρώτη φορά μετά το προεκλογικό ντιμπέιτ, που προκάλεσε νέα ανησυχία για την ικανότητα του Μπάιντεν να νικήσει στις εκλογές του Νοεμβρίου, αλλά και να καταφέρει να κυβερνήσει για ακόμη τέσσερα χρόνια. Έκτοτε, οι επικοινωνίες του Μπάιντεν έχουν πάρει «φωτιά», με τον ίδιο να επικοινωνεί προσωπικά με περίπου 20 Δημοκρατικούς με στόχο να τους καθησυχάσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Νάνσι Πελόζι είχε δηλώσει πως τα ερωτήματα σχετικά με την επίδοσή του Μπάιντεν στο προεδρικό ντιμπέιτ ήταν «λογικά». Ερωτηθείς για τα σχόλια της Πελόζι, ο Μπάιντεν είπε στο ABC News, «ήταν μια κακή στιγμή. Είχα απλά εξαντληθεί».

President Biden, in a letter to congressional Democrats, stood firm against calls for him to drop his candidacy.

A private call Sunday of top House committee members exposed a deepening divide as more privately said Biden should step aside.https://t.co/vWcqEY5hNH

