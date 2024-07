Αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο: Τρία νεκρά παιδιά μέσα σε 1,5 μήνα στην Ινδία

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην Ινδία λόγω τριών θανάτων που έχουν καταγραφεί σε διάστημα 1,5 μήνα, με όλες τις περιπτώσεις να αφορούν παιδιά. Σύμφωνα με το India Today, ένας 14χρονος, που νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στην Κεράλα, πέθανε στις 3 Ιουλίου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ενώ είχαν προηγηθεί οι θάνατοι μίας 5χρονης (21 Μαΐου) και ενός 13χρονου (25 Ιουνίου). Παράλληλα, πληροφορίες κάνουν λόγο και για τέταρτο κρούσμα στην ίδια περιοχή. Πρόκειται για έναν 14χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Οι τρεις θάνατοι και το νέο κρούσμα σχετίζονται με την Naegleria fowleri (εγκεφαλοφάγα αμοιβάδα). Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο μικροοργανισμό, που είναι σχετικά σπάνιος, ο οποίος εντοπίζεται κυρίως σε γλυκά νερά. Το συγκεκριμένο μικρόβιο προκαλεί πρωτοπαθή αμοιβαδική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, με τα συμπτώματα να είναι τα εξής: Έντονος πονοκέφαλος, υψηλός πυρετός, ναυτία, εμετοί κι επιληπτικές κρίσεις.

Η μόλυνση αυτή χαρακτηρίζεται θανατηφόρα, με τα στοιχεία από τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία, αλλά κι ένα περιστατικό με Αμερικανό κολυμβητή στις ΗΠΑ το 2019 να δείχνουν ότι άπαντες κατέληξαν μέσα σε δύο ημέρες. Ορισμένοι τρόποι, με τους οποίους η αμοιβάδα μπορεί να εισέλθει στο ανθρώπινο σώμα μέσω της μύτης είναι το κολύμπι, οι καταδύσεις, η κατάδυση σε γλυκά νερά, όπως ποτάμια και λίμνες, και το πλύσιμο του προσώπου ή της μύτης με μολυσμένο νερό της βρύσης.

A five-year-old girl in Kozhikode lost her battle to a rare but deadly brain infection called Primary Amoebic Meningoencephalitis (PAM). This infection is caused by Naegleria fowleri, an amoeba commonly referred to as the “brain-eating amoeba.” pic.twitter.com/8bsxHV90Sh

— The Better India (@thebetterindia) May 29, 2024