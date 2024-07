Μάντσεστερ Σίτι: Ο Ντε Μπρούιν συζητάει με τους Σαουδάραβες

Η σημαντικότερη περιόδος όσον αφορά στο μέλλον του Κέβιν Ντε Μπρούιν στην Μάντσεστερ Σίτι είναι αυτή που διανύουμε τώρα. Πολλά Μέσα στον κόσμο υποστηρίζουν πως ο Βέλγος όχι απλά συζητάει με τους Σαουδάραβες, αλλά έχει συμφωνήσει κιόλας.

Εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως είναι δύσκολο για τον καθένα να φτιάξει μία Σίτι στο μυαλό του χωρίς τον Βέλγο χαφ να απλώνει την ποιότητά του πίσω από τον εκάστοτε επιθετικό. Πόσο μάλλον για τον Πεπ Γκουαρντιόλα ο οποίος χάνει τον καλύτερό του παίκτη.

Βέβαια, καθώς αναφερόμαστε σε βαριά βιομηχανία ποδόσφαιρου Σίτι – Γκουαρντιόλα, βάσει δημοσιευμάτων υπάρχει ήδη λίστα τεσσάρων υποψηφίων διαδόχων που η τεχνική ηγεσία έχει αρχίσει να δουλεύει με στόμφο. Σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτι η τετράδα έχει ως εξής:

Κάθε περίπτωση ξεχωριστή όσον αφορά στις παραμέτρους της μεταγραφής, αλλά τα κοινά είναι πολλά: Σπουδαίοι παίκτες με προσδοκώμενο πόσο πώλησης σίγουρα πάνω από 100.000.000 ευρώ. Από τους τέσσερις, πάντως, φαβορί αυτή τη στιγμή φαντάζει ο Ζοάο Νέβες της Μπενφίκα.

“Θα έχω ένα ήσυχο καλοκαίρι. Δεν έχω δηλώσει ποτέ ότι θέλω να φύγω. Έχω περισσότερα από αρκετά χρήματα. Αλλά αν έρθει ένα παράλογο ποσό… αυτό είναι και για την οικογένειά μου, τους συγγενείς μου, τα εγγόνια μου, τα δισέγγονά μου και τους φίλους μου”, αναφέρει ο Ντε Μπρούιν.

🗣️ Kevin De Bruyne: “I’ll have a quiet summer. I have never indicated that I want to leave. I have more than enough money.

But if an absurd amount comes… that is also for my family, my relatives, my grandchildren, my great-grandchildren and my friends.” 👀🇧🇪 pic.twitter.com/2TdrPX0V0S

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 7, 2024