Ελλάδα – Σλοβενία Προολυμπιακό 2024: Η αγκαλιά του Σπανούλη με τον Ντόντσιτς

Η Ελλάδα με την Σλοβενία παίζουν στο ΣΕΦ για μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Πριν από το τζάμπολ του ημιτελικού του Προολυμπιακού ο Βασίλης Σπανούλης, που είναι πλέον ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, είχε θερμό τετ α τετ με τον Λούκα Ντόντσιτς, το μεγάλο αστέρι της Εθνικής Σλοβενίας.

Οι δύο άνδρες αγκαλιάστηκαν και αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις πριν ο Σπανούλης κάτσει στον πάγκο και ο Ντόντσιτς μπει στην αρένα. Ως γνωστός ο Σλοβένος σταρ του NBA έχει δηλώσει μεγάλος φαν του Βασίλη Σπανούλη.

Νωρίτερα ο Λούκα υπέγραψε εκατοντάδες αυτόγραφα σε μικρούς θαυμαστές του από την Ελλάδα.

Luka just couldn’t say no to the Greek fans before the tip off @FIBA @luka7doncic @kzs_si #PantaDipla #OloiMazi #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/7dpcIRKP9U

