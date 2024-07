Ρόμπερτ Άντριχ ροζ μαλλιά: Η απίστευτη κριτική του Γενς Λέμαν

Είχε τα νεύρα του για την ήττα αποκλεισμό της Γερμανίας από την Ισπανία και ξέσπασε στον Ρόμπερτ Άντριχ. Ο Γενς Λέμαν, παλια δόξα της Εθνικής Γερμανίας, με σπουδαία καριέρα σε Άρσεναλ, Ντόρτμουντ και Μίλαν, “επιτέθηκε” στον ποδοσφαιριστή της Λεβερκούζεν γιατί είχε βάψει τα μαλλιά του ροζ. Ο βετεράνος τερματοφύλακας που συνεργάζεται με την Welt TV στη Γερμανία τα … έχωσε σε live μετάδοση στον διεθνή άσο.

«Στις μέρες μας πρέπει να είσαι προσεκτικός γιατί μπορεί να νιώθει γυναίκα ή κάτι τέτοιο. Σε μια εθνική ομάδα όμως που είναι στην κορυφή, μιλάμε για κάτι υπερβολικό πλέον» είπε αρχικά και συνέχισε: «Πρώτα είχε ξανθά τα μαλλιά του, τώρα ροζ. Τι προσπαθεί να μας δείξει; Έχει τίποτα διαταραχές προσωπικότητας και πρέπει να ξεχωρίζει με αυτόν τον τρόπο; Είναι πολύ περίεργο, αυτό θα έλεγα αν ήμουν συμπαίκτης του και πιστεύω ότι και ο Νάγκελσμαν πιστεύει το ίδιο».

New look for Robert Andrich 👀 #EURO2024 pic.twitter.com/Bn8uy3L9vp

Εν συνεχεία κάλεσε την UEFA να πάρει μέτρα: «Περιμένω η UEFA να απαγορεύσει αυτά τα χρώματα στα μαλλιά των ποδοσφαιριστών γιατί μπορεί να δημιουργήσουν μπερδέματα ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές». Πάντως ο ποδοσφαιριστής και το 2022 είχε εμφανιστεί με παρόμοιο χρώμα στα μαλλιά του σε περιοδεία στις ΗΠΑ.

Germany simply have to make it to the semis now.

Imagine NOT seeing Robert Andrich’s pink hair in Germany’s pink kit 🙃#ESPGER #EURO2024 pic.twitter.com/SkaEtkqmEy

— DW Sports (@dw_sports) July 5, 2024