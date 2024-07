Μερίνο Euro 2024 Ισπανία – Γερμανία: Like father, like son

Με «χρυσό» γκολ ο Μικέλ Μερίνο ντύθηκε ήρωας για την Ισπανία και την έστειλε στην τετράδα του EURO 2024. Η Ρόχα «λύγισε» τη Γερμανία και πήρε τη μεγάλη πρόκριση χάρη στο – σχεδόν – buzzer beater τέρμα του παίκτη της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Στο 120′ ο Όλμο έκανε εξαιρετική σέντρα και ο Μερίνο με φοβερό άλμα και εκτέλεση νίκησε τον Νόιερ και υπέγραψε τη νίκη. Νοέμβριος του 1991 και η Οσασούνα του Μιγκέλ Μερίνο έχει ταξιδέψει στη Γερμανία για να παίξει κόντρα στη Στουτγάρδη για το Κύπελλο UEFA, σε ένα συγκλονιστικό ματς που ολοκληρώθηκε με σκορ 2-3 για τους φιλοξενούμενους. Ο μπαμπάς Μερίνο βρίσκεται στο δεύτερο δοκάρι και ανοίγει το σκορ, για να πάει στη γωνία του γηπέδου και να χορέψει γύρω από το σημαιάκι του κόρνερ. 2024 και ο γιος του βάζει γκολ που στα προημιτελικά κόντρα στη Γερμανία για να στείλει την Ισπανία στην επόμενη φάση του Euro, κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης.

«Ha marcado Merino» ξανά, 33 χρόνια μετά, με τον Ισπανό διεθνή να φαίνεται πως ξέρει πολύ καλά τα όσα είχε πετύχει ο πατέρας του όσο ήταν ποδοσφαιριστής. «Έχει κάτι που μας δίνει τύχη αυτό το γήπεδο. Είχε σκοράρει κι ο μπαμπάς εδώ. Είναι ιδιαίτερο γήπεδο», είπε ο ίδιος. Βέβαια ο Μιγκέλ Μερίνο δήλωσε πως ο γιος του ήθελε απλώς να τον κάνει να δείχνει κακός -ως παίκτης- απέναντί του. «Αυτός ήταν ο σκοπός του. Με είχε ήδη ξεπεράσει, τώρα μου πήρε και την αποκλειστικότητα του να έχω γκολ στη Στουτγάρδη. Τώρα πρέπει να σταματήσω να μιλάω και να πάω να του δώσω ένα μεγάλο φιλί γιατί το αξίζει», σχολίασε ο πατέρας του.

Απολαύστε τις δύο στιγμές που έχουν 33 χρόνια διαφορά:

5th November, 1991 – Miguel Merino scores for Osasuna vs Stuttgart during a UEFA cup 2nd round match at the Neckarstadion

5th July 2024 – Mikel Merino, his son, scores the winner for Spain vs Germany in the same stadiumpic.twitter.com/0ySuqn3oDppic.twitter.com/rUJO30b5rL

