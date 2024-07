Copa America: Έγινε viral ο χαζομπαμπάς Ντε Πολ

Μια όμορφη σκηνή με την κόρη του χάρισε ο “σωματοφύλακας” του Μέσι” Ροντρίγκο Ντε Πολ πριν την σέντρα της αναμέτρησης της Αργεντινής με το Εκουαδόρ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια της καθιερωμένης βόλτας των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο πριν το ζέσταμα, ο μέσος της Ατλέτικο Μαδρίτης εντόπισε την κόρη του στις κερκίδες και υπό τους ήχους της μουσικής του γηπέδου άρχισαν να χορεύουν!

Η κάμερα φρόντισε να απαθανατίσει το όμορφο στιγμιότυπο μεταξύ των δύο, με το χαμόγελο του… χαζομπαμπά Ντε Πολ να μην μπορεί να κρυφτεί και να γίνεται αμέσως viral!

Το «σωματοφύλακας» το κόλλησαν οι οπαδοί στον Ντε Πολ γιατί στο Μουντιάλ του Κατάρ ήταν η σκιά του Λιονέλ Μέσι, κάθε φορά που γινόταν κάποιος τσακωμός. Η γυναίκα του Ντε Πολ, μάλιστα, είχε πει πως ο σύζυγός της τής είπε «Κι εγώ σ’ αγαπώ Μέσι», μεθυσμένος, μετά την κατάκτηση της κούπας.

Rodrigo De Paul spots his daughter in the stadium and shares the most wholesome pre-match dance while on the pitch 💃🇦🇷#CA2024 pic.twitter.com/hqiBpfixKs

— Optus Sport (@OptusSport) July 5, 2024