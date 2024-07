Παραίτηση Σούνακ: Οι δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού από την Ντάουνιγκ Στριτ

Την παραίτησή του από την ηγεσία των Τόρις μετά την ήττα του κόμματος στις εκλογές της Πέμπτης (4/7) στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Ρίσι Σούνακ στην τελευταία δήλωσή του ως Πρωθυπουργός. Ο κ. Σούνακ στη δήλωσή του ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα των Συντηριτικών και ζήτησε συγγνώμη από τους ψηφοφόρους για το αποτέλεσμα αυτό. «Έδωσα τα τα πάντα στην κυβέρνηση αλλά στείλατε το μήνυμα ότι η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει» συνέχισε ο Σούνακ ζητώντας συγγνώμη και στους υποψηφίους των Συντηρητικών.

Όπως διευκρίνισε, δε, για την παραίτησή του αυτή δεν θα γίνει άμεσα αλλά «όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την επιλογή των υποψηφίων αντικατασταστών μου». «Με λυπεί που θα βρεθούν εκτός βουλής άνθρωποι που εργάστηκαν σκληρά για τα δικαιώματα των ανθρώπων» πρόσθεσε ο κ. Σούνακ καθώς οι Συντηρητικοί έχασαν 250 έδρες σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές στη Βρετανία. Όπως είπε χαρακτηριστικά «αυτή είναι μια δύσκολη ημέρα στο τέλος μιας σειράς δύσκολων ημερών».

Για δύσκολη βραδιά όσον αφορά τους Συντηρητικούς έκανε λόγο ο πρώην Πρωθυπουργός στην πρώτη δήλωσή του μετά τα καταστροφικά για το κόμμα του αποτελέσματα των εκλογών. «Το κόμμα των Εργατικών κέρδισε τις εκλογές» παραδέχθηκε ο απερχόμενος Πρωθυπουργός της Βρετανίας προσθέτοντας ότι κάλεσε τον σερ Κιρ Στάρμερ για να τον συγχαρεί. «Θα πάω τώρα στο Λονδίνο όπου θα τοποθετηθώ αναλυτικότερα για τα αποτελέσματα των εκλογών πριν να εγκαταλείψω τη θέση του πρωθυπουργού για την οποία έδωσα τα πάντα» πρόσθεσε ο κ. Σούνακ.

Ωστόσο η δήλωση Σούνακ έπεσε θύμα του YouTuber Νίκο Ομιλάνα ο οποίος εμφανίστηκε στο φόντο του πλάνου του Σούνακ να κρατάει το γράμμα L το πρώτο γράμμα της λέξης lose (ήττα) στα αγγλικά. «Πρόκειται για σφαγή» δήλωνε νωρίτερα η Ρουθ Ντέιβιντσον, η πρώην ηγέτιδα του Συντηρητικού Κόμματος στη Σκωτία. Ο Στιβ Μπέικερ, ο οποίος ήταν υπουργός Επικρατείας του Ρίσι Σούνακ για τη Βόρεια Ιρλανδία, είπε στο BBC ότι «είναι μια καταστροφική νύχτα για το Συντηρητικό Κόμμα».

