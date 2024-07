Μπάιντεν συνέντευξη: Νέα μεγάλη γκάφα του Αμερικανού Προέδρου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχασε τον ειρμό της σκέψης του σε μια νέα συνέντευξη που έδωσε, αποκαλώντας, σε κάποιο σημείο, τον εαυτό του «μαύρη γυναίκα». Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν περιέγραψε τον εαυτό του ως την «πρώτη μαύρη γυναίκα που υπηρέτησε μαζί με έναν μαύρο πρόεδρο», καθώς φαίνεται πως μπέρδεψε τα λόγια του, ενώ έχει προγραμματίσει νέες συναντήσεις, ομιλίες και συνεντεύξεις, για να περιορίσει τον αντίκτυπο που είχε η εμφάνισή του στο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ, που προκάλεσε αντιδράσεις εκτός και εντός του κόμματός των Δημοκρατικών.

Ενώ παραχωρούσε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό της Φιλαδέλφειας, WURD, ο Τζο Μπάιντεν έχασε τον ειρμό της σκέψης του και, όταν μίλησε για τη θητεία του ως αντιπροέδρου υπό την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα, μπέρδεψε τα λόγια του και αναφέρθηκε στον εαυτό του ως «μαύρη γυναίκα», προφανώς θέλοντας να αναφερθεί στην Κάμαλα Χάρις, την αντιπρόεδρο στη δική του προεδρία αλλά και στον εαυτό του, αφού ήταν αντιπρόεδρος του πρώτου μαύρου προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

«Παρεμπιπτόντως, είμαι περήφανος που είμαι, όπως είπα, ο πρώτος αντιπρόεδρος, η πρώτη μαύρη γυναίκα, που υπηρετεί με έναν μαύρο πρόεδρο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, μάλλον μπερδεύοντας όσα ήθελε να πει. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Μπάιντεν αναφέρθηκε στο ότι διόρισε την πρώτη μαύρη γυναίκα, την Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον, στο Ανώτατο Δικαστήριο και ότι επέλεξε επίσης την πρώτη μαύρη γυναίκα για αντιπρόεδρο. Η φράση του Τζο Μπάιντεν προκάλεσε αντιδράσεις και πάλι, καθώς αρκετά μεγάλα ΜΜΕ των ΗΠΑ μετέδωσαν την είδηση. Η συνέντευξη του Αμερικανού προέδρου στον ραδιοφωνικό σταθμό διήρκεσε περίπου 15 λεπτά.

Join Jill and me as we host an Independence Day barbeque with active-duty military service members and their families. https://t.co/FKbHbp4l3H

— President Biden (@POTUS) July 4, 2024