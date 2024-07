Μπαντόσα Wimbledon 2024: Στους 16 η Ισπανίδα

Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που ταλαιπωρήθηκε από έναν σοβαρο τραυματισμό στην πλάτη και στην επιστροφή της δεν είχε να επιδείξει κάτι το ιδιαίτερο, η Πάουλα Μπαντόσα θύμισε κάτι από τον παλιό καλό της εαυτό και προκρίθηκε στους 16 του λονδρέζικου open. Η σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά μετά από μία φοβερή μάχη που κράτησε σχεδόν τρεις ώρες νίκησε τη Ρωσίδα αντίπαλο της και πλέον περιμένει να μάθει ποια από τις Ντόνα Βέκιυς, Νταγιάν Γιαστρέμσκα θα ανιμετωπίσει στον 4ο γύρο του Wimbledon.

Η Μπαντόσα έκανε τα εύκολα δύσκολα στο πρώτο σετ καθώς αν και προηγήθηκε με 5-2 χρειάστηκε το τάι μπρέικ για να το κατακτήσει με την Κασάτκινα (νο12 της παγκόσμιας κατάταξης) να κάνει το μπρέικ στο τελευταίο γκέιμ του 2ου σετ κατακτώντας με 4-6. Στο τρίτο η Ρωσίδα έκανε πρώτη μπρέικ και έφτασε στο 2-4, αλλά εκεί η Μπαντόσα έβγαλε χαρακτήρα πήρε τέσσερα συνεχόμενα γκέιμ και μαζί και τη νίκη.

What. It. Means 🥹@paulabadosa comes through an epic contest against Kasatkina 7-6(6), 4-6, 6-4 to advance to the second week! 👏#Wimbledon pic.twitter.com/NimwsippDu

— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2024