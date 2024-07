Πέταξαν σερβιτόρα στη λίμνη: Απίστευτα πράγματα στο Μιζούρι

Μια απίστευτη ιστορία εκτυλίχτηκε στο Μιζούρι των ΗΠΑ. Σερβιτόρα κατέληξε μέσα σε…λίμνη μετά από «κυνήγι» με δυσαρεστημένους πελάτες που θέλησαν να φύγουν από το εστιατόριο χωρίς να πληρώσουν τον λογαριασμό. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής που η Liahna Bertels είχε βάρδια στο εστιατόριο Fish and Company στη λίμνη των Ozarks στο Camdenton και τελικά βρέθηκε αντιμέτωπη με μια παρέα επτά ατόμων, προερχόμενη από σκάφος που άραξε στην αποβάθρα της λίμνης και πήγε στο εστιατόριο που δούλευε, για φαγητό και ποτό. Σύμφωνα με την New York Post, η άτυχη κοπέλα δήλωσε ότι το περιστατικό ξεκίνησε όταν εκείνη αρνήθηκε να σερβίρει αλκοόλ σε μια γυναίκα της παρέας που δεν είχε την κατάλληλη ταυτότητα. Η παρέα, αφού δυσαρεστήθηκε αρκετά με τη διαμάχη που ακολούθησε της άρνησης της σερβιτόρα να παρανομήσει σερβίροντας αλκοόλ σε κοπέλα που δεν ήξερε την ηλικία της, τελικά παρήγγειλε φαγητό, αλλά εκείνο το βράδυ υπήρχαν πάρα πολλές παραγγελίες και χρειάστηκε να περιμένουν περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο, σύμφωνα με τη σερβιτόρα.

Οι θυμωμένοι πελάτες είπαν ότι ήθελε να φύγουν λόγω της αναμονής, οπότε η κοπέλα προσφέρθηκε να συσκευάσει τα γεύματά τους πριν φύγουν για να τα πάρουν μαζί τους. Το βίντεο παρακολούθησης που ήταν στην αποβάθρα τους εντόπισε να επιστρέφουν στο σκάφος τους, κατεβαίνοντας την αποβάθρα, χωρίς να έχουν πληρώσει τον λογαριασμό των 150 δολαρίων. Λίγα λεπτά αργότερα, στα πλάνα φαίνεται η σερβιτόρα να κατεβαίνει στην αποβάθρα με τον λογαριασμό στο χέρι για να τους ζητήσει να πληρώσουν. Ισχυρίστηκε ότι ένα από τα μέλη την άρπαξε από το χέρι και την τράβηξε στη λίμνη όταν προσπάθησε να τους πει για τον λογαριασμό.

