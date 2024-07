Δένδιας: Η Ελλάδα θα έχει τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις της ιστορίας της με την ολοκλήρωση της Ατζέντας 2030

Μιλώντας την Τρίτη 2 Ιουλίου στο 28th Annual Economist Government Roundtable στο Λαγονήσι, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε πως η Ελλάδα δαπανά πάνω από το 2% του ΑΕΠ της για την Άμυνα και αυτό αποτελεί εισιτήριο για την επιβίωση. «Δεν δαπανούμε απλώς. Μεταρρυθμίζουμε» προσέθεσε. «Το ονομάζουμε Ατζέντα 2030. Και θα φέρει τις Ένοπλες Δυνάμεις στον 21ο αιώνα και πέραν αυτού» και σε επίπεδο δογμάτων και με την εισαγωγή της καινοτομίας, υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Όταν ολοκληρώσουμε τη μεταρρύθμιση η Ελλάδα θα έχει τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις που είχε ποτέ στην ιστορία της. Η συμβολή μας στην σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή θα είναι αυτή» επισήμανε. Ο κ. Δένδιας μίλησε στο πάνελ με θέμα: How can Europe mitigate the current security threats? * In need of a new Euro-Atlantic defence and security architecture? * A new global arms race? How can Europe manage the risks? * EU’s Red Sea naval mission * The role of the defence industry in turbulent times * Energy security as a pillar for Europe’s resilience and unity.

«Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση που δεν αναμέναμε»

Για τη συμμετοχή των χωρών στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, σχολίασε ότι «η κάθε χώρα πρέπει να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει» καθώς όπως τόνισε «βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση που δεν αναμέναμε». Υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζουμε συρράξεις που αποσταθεροποιούν τη Βόρεια Αφρική ενώ έχουμε και μια κίνηση από τους Χούθι «που απειλούν να αποσταθεροποιήσουν το εμπόριο». Ακόμη, αναφέρθηκε και στην κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια όπου, όπως είπε, «αναμένουμε σύγκλιση στο ευρωπαϊκό κεκτημένο».

Κάλεσε για ταυτόχρονη διευθέτηση των προκλήσεων ενώ προανήγγειλε ότι το Σάββατο θα συναντηθεί με τον επίτροπο Μπορέλ για την επιχείρηση «Ασπίδες». Για τη συνάντηση κορυφής στο ΝΑΤΟ, ο κ. Δένδιας είπε ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί «την πιο πετυχημένη στρατιωτική συμμαχία στην ιστορία». Και αυτό «αποδεικνύεται στην Ουκρανία» συμπλήρωσε. «Το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει κάτι περισσότερο. Όχι μόνο μια στρατιωτική συμμαχία αλλά μια συμμαχία αρχών για να μπορεί να τις εξάγει ανά το κόσμο. Αυτή είναι η πρόκληση για το ΝΑΤΟ» επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.