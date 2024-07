Επίθεση με μαχαίρι Ισραήλ: Δύο τραυματίες, ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση

Τρομοκρατική επίθεση με μαχαίρι φέρεται να πραγματοποιήθηκε σε εμπορικό κέντρο στο Ισραήλ. Η αστυνομία του Ισραήλ αναφέρει ότι «εξουδετερώθηκε» δράστης που μαχαίρωσε δύο άνδρες σε εμπορικό κέντρο στη βόρεια πόλη Καρμιέλ, μετέδωσαν οι Times of Israel. Το ένα από τα θύματα είναι σοβαρά τραυματισμένο, ενώ το άλλο είναι πιο ελαφρά τραυματισμένο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών στο σημείο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Jerusalem Post, το ένα από τα δύο θύματα είναι 20 ετών και εντοπίστηκε από τις αρχές αναίσθητο και σε κρίσιμη κατάσταση, προσθέτοντας ότι οι νοσηλευτές του έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση επί τόπου. Μαζί με το άλλο θύμα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η Αστυνομία δήλωσε ότι ο επιτιθέμενος είχε «εξουδετερωθεί» και ότι οι δυνάμεις βρίσκονταν στο σημείο.

Ένας από το ιατρικό προσωπικό αφηγήθηκε τι είδε κατά την άφιξή του στη σκηνή του εγκλήματος. «Όταν έφτασα στο εμπορικό κέντρο με έστειλαν στον δεύτερο όροφο. Είδα 2 τραυματίες, άνδρες γύρω στα 20, να κείτονται κοντά στους πάγκους με διαμπερή τραύματα, ο ένας ήταν αναίσθητος. Τους τοποθετήσαμε στη ΜΕΘ, ενώ τους παρέχουμε ιατρική περίθαλψη, με τον έναν σε κρίσιμη κατάσταση και τον άλλο να έχει τις αισθήσεις του και να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση».

Initial reports of a terror attack: a short time ago a report was received at the police headquarters about a stabbing incident in the city of Karmiel during which 3 men were critically injured.

The terrorist was neutralized at the scene and many Northern District police forces… pic.twitter.com/7C2LeGBxRA

