Ποδοπάτημα Ινδία: Τουλάχιστον 87 νεκροί σε θρησκευτική εκδήλωση

Στους 87 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από το ποδοπάτημα σε μια θρησκευτική συνάθροιση Ινδουιστών στη βόρεια Ινδία, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα satsang (μια ινδουιστική θρησκευτική εκδήλωση) στην περιοχή Hathras στην πολιτεία Uttar Pradesh, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας. Δεν είναι ακόμη σαφές τι οδήγησε στο θάνατο.

Σύμφωνα με τον διοικητή της περιοχής, το ποδοπάτημα σημειώθηκε καθώς οι πιστοί έφευγαν στο τέλος της τελετής. Πρόσθεσε ότι έχει συσταθεί επιτροπή υψηλού επιπέδου για να ερευνήσει το περιστατικό. «Πρωταρχικός στόχος της διοίκησης είναι η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους τραυματίες και τους συγγενείς των θυμάτων», είπε. Το πλήθος είχε συγκεντρωθεί για μια εκδήλωση για τον εορτασμό της ινδουιστικής θεότητας Shiva στο χωριό Mughalgarhi. Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου διέταξε έρευνα για το περιστατικό.

