Αθλητής κατέρρευσε στο παιχνίδι: Σοκ στο ασιατικό τουρνουά

Ενας 17χρονος Κινέζος παίκτης του μπάντμιντον, πέθανε αιφνιδίως, αφού κατέρρευσε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια αγώνα για το ασιατικό τουρνουά, που διεξάγεται στην Ινδονησία, όπως ανακοίνωσαν (1/7) οι διοργανωτές.

«Ο Κινέζος παίκτης του απλού, Zhang Zhijie κατέρρευσε στο γήπεδο κατά την διάρκεια ενός αγώνα το βράδυ», ανέφεραν σε κοινή δήλωση η Ασιατική Συνομοσπονδία Μπάντμιντον και η Ινδονησιακή Ομοσπονδία Μπάντμιντον (PBSI).

Ο Zhijie κατέρρευσε, ενώ αντιμετώπιζε τον Ιάπωνα, Kazuma Kawano στο πρώτο σετ με το σκορ στο 11-11 για το Ασιατικό Πρωτάθλημα Badminton Junior στην Yogyakarta, στο νησί της Ινδονησίας, Ιάβα.

«Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ιατρό του τουρνουά και την ιατρική ομάδα και μεταφέρθηκε στο ασθενοφόρο διάσωσης μέσα σε δύο λεπτά. Εν συνεχεία διεκομίσθη στο νοσοκομείο, όπου πέθανε στις 23:20 την Κυριακή (4:20 μ.μ. GMT)», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Προς το παρόν, το τοπικό νοσοκομείο δεν έχει ακόμη εντοπίσει την αιτία θανάτου», ανακοινώθηκε από την Κινεζική Ομοσπονδία Μπάντμιντον, που μαζί με τους αρμόδιους φορείς του αθλήματος, εξέφρασαν τα «θερμά τους συλλυπητήρια στους γονείς και την οικογένεια του παίκτη».

