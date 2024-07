Αναταράξεις σε πτήση Μαδρίτη – Μοντεβιδέο: Τουλάχιστον 36 άνθρωποι τραυματίστηκαν

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι τραυματίστηκαν εχθές Δευτέρα εξαιτίας των σφοδρών αναταράξεων σε πτήση της Air Europa, που ανάγκασαν το Boeing 787-9 Dreamliner να προσγειωθεί εκτάκτως στην πόλη Νατάλ της Βραζιλίας. Επιβάτες της πτήσης UX045 που είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη, με προορισμό το Μοντεβιδέο, ανέβασαν στα social media βίντεο που δείχνουν τις ζημιές που προκλήθηκαν στο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια του τρομακτικού περιστατικού. Μία γυναίκα, η Μαριέλα Χοδάλ, ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ μια φωτογραφία που δείχνει την οροφή του αεροσκάφους από την οποία κρέμονται καλώδια και φαίνονται μεγάλοι, κίτρινοι σωλήνες στο εσωτερικό του. Η ίδια ανέφερε ότι δεν τραυματίστηκε επειδή φορούσε τη ζώνη ασφαλείας. Ένα άλλο βίντεο στο Χ δείχνει έναν άνδρα σφηνωμένο στο ντουλάπι χειραποσκευών πάνω από τα καθίσματα, και άλλα άτομα να σπεύδουν να τον βοηθήσουν να κατέβει. Σύμφωνα με τη New York Post, ο επιβάτης εκτινάχθηκε στον χώρο αποσκευών κατά τη διάρκεια των αναταράξεων.

Σύμφωνα με τον ισπανικό αερομεταφορέα, το 787-9 Dreamliner που μετέφερε 325 επιβάτες, είχε αναχωρήσει την Κυριακή από την ισπανική πρωτεύουσα, με προορισμό το Μοντεβιδέο. Όμως «λόγω των σοβαρών αναταράξεων και για λόγους ασφαλείας» άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε στη Νατάλ της βορειοανατολικής Βραζιλίας, όπου «προσγειώθηκε κανονικά», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της. Η προσγείωση έγινε στις 02.42, τοπική ώρα, σύμφωνα με τη Zurich Airport Brasil, την εταιρεία που διαχειρίζεται το διεθνές αεροδρόμιο της Νατάλ. Η Air Europa διευκρίνισε αρχικά ότι υπάρχουν επτά τραυματίες αλλά και αδιευκρίνιστος αριθμός (επιβατών) που υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουρουγουάης ανέφερε ότι οι επιβάτες που χρειάζονταν ιατρική περίθαλψη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Μονσενιόρ Βαλφρέντο Γκουργκέλ της Νατάλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, 36 άτομα δέχθηκαν ιατρική βοήθεια μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στη Βραζιλία και 23 από αυτά χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

One of the passengers on board the Air Europa flight that hit turbulence over the Atlantic had to be rescued from the overhead luggage compartment. https://t.co/UKtfioCRU4 pic.twitter.com/vU2BX6HX5z

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 1, 2024