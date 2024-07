Υπερορθόδοξοι Εβραίοι στράτευση: Οργή και άγρια επεισόδια στο Ισραήλ

Οργή έχει προκαλέσει η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ, που αφορά στην υποχρεωτική στράτευση των νέων υπερορθοδόξων Εβραίων της χώρας, με αποτέλεσμα μαζικές διαδηλώσεις με επεισόδια να ξεσπάσουν στην Ιερουσαλήμ. Όπως αναφέρει το BBC, το περασμένο σαββατοκύριακο, η ισραηλινή πρωτεύουσα πλημμύρησε με χιλιάδες υπερορθόδοξους Εβραίους – μεγάλους και νέους- ντυμένοι στα μαύρα και στα λευκά, που ομόφωνα εναντιώνονται στην απόφαση. Οι διαδηλώσεις έλαβαν χώρα στους δρόμους της Mea Shearim -που είναι η καρδιά της υπερορθόδοξης κοινότητας- στην Ιερουσαλήμ για μια οργισμένη διαμαρτυρία κατά της επιστράτευσης.

Η νέα «αμφιλεγόμενη» απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου την 25η Ιουνίου, οι νεαροί υπερορθόδοξοι Εβραίοι άνδρες , ή Χαρέντι, όπως αποκαλούνται, είναι πλέον υποχρεωτικό να καταταγούν στον ισραηλινό στρατό. Άρονται, επίσης, ορισμένες από τις παροχές που τους παρείχε το κράτος, όπως το να τερματίσει ορισμένες επιχορηγήσεις που λάμβαναν. Στο Ισραήλ, ο στρατός περιγράφεται συχνά ως «ο λαϊκός στρατός» και η ευρείας κλίμακας εξαίρεση των υπερορθόδοξων εβραίων ανδρών από τη στράτευση αποτελεί σημείο διαμάχης εδώ και δεκαετίες, καθώς εδώ και 76 χρόνια οι Χαρέντι δεν στρατεύονται.

Violent clashes erupted in Jerusalem as thousands of ultra-Orthodox Jews protested against military draft Protesters attacked Housing Minister Yitzhak Goldknopf’s car, accusing him of complicity in the conscription of Haredim https://t.co/JIGBZ5XRYo pic.twitter.com/GPkXL3pLsN — Anadolu English (@anadoluagency) July 1, 2024

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι Χαρέντι απολάμβαναν μέχρι πρότινος πολλά προνόμια, καθώς περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους σε θρησκευτικά σχολεία – γνωστά ως γιεσίβα- ενώ παράλληλα δεν εργάζονται και βιοπορίζονται χάρη στις κρατικές επιδοτήσεις που λαμβάνουν τα σχολεία. Οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι θεωρείτο μέχρι πρότινος ότι ανήκουν σε μια ξεχωριστή «κοινωνική τάξη» και απολάμβαναν, μεταξύ άλλων, και ιδιαίτερα πολιτικά οφέλη, με πολλά μέλη της κοινότητας να κατέχουν σημαντικά αξιώματα. Εκτός των άλλων, οι Χαρέντι αποτελούν σημαντική στήριξη των εκάστοτε πολιτικών ηγετών, όπως του Μπενιαμίν Νετανιάχου μέχρι πρότινος.

Ωστόσο, οι πολίτες πιστεύουν ότι όλοι οι Εβραίοι πολίτες πρέπει να υπηρετούν στο στρατό, ιδίως σε καιρό πολέμου, όπως αυτή την περίοδο που η χώρα πραγματοποιεί διαρκώς επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Περισσότεροι από 60.000 υπερορθόδοξοι άντρες είναι εγγεγραμμένοι ως φοιτητές σε σχολεία γιεσίβα και έχουν λάβει απαλλαγή από τη στρατιωτική θητεία. Αλλά από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της περασμένης εβδομάδας, ο στρατός έχει κληθεί να επιστρατεύσει επιπλέον 3.000 άτομα από την κοινότητα, επιπλέον των περίπου 1.500 που ήδη υπηρετούν, ενώ αναμένεται στα επόμενα χρόνια ο αριθμός να αυξηθεί.

Jerusalem is burning following the Ultra-Orthodox Jews Protests against the Conscription Law. pic.twitter.com/bYyIkEJaav — War Watch (@WarWatchs) June 30, 2024

Δεν θέλουν να καταταγούν στο στρατό οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι

Από την πλευρά τους οι Χαρέντι, που αποτελούν περίπου το 17% των Εβραίων του Ισραήλ και περίπου το 13% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, είναι εντελώς αντίθετοι με την απόφαση. «Δεν μπορούμε να βλέπουμε να σκίζουν την Τορά σε κομματάκια», δήλωσε στο CNN ένας άνδρας. «Δεν μπορούμε να είμαστε σιωπηλοί. Το Ανώτατο Δικαστήριο, η κυβέρνηση, όλη η Κνεσέτ (κοινοβούλιο)… αναζητούν τρόπους για συμβιβασμό και για να στείλουν τα αγόρια Χαρέντι να καταστραφούν. Προτιμούμε να πεθάνουμε παρά να μας επιστρατεύσουν».

BREAKING: Ultra-Orthodox Jews in Israel clashed with Israeli police against compulsory military service. We do not serve in the enemy army. pic.twitter.com/z8yhbaMaHT — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) July 1, 2024

Οι συγκρούσεις μεταξύ ορισμένων διαδηλωτών και της αστυνομίας μετά τη συγκέντρωση στο Mea Shearim υπογράμμισαν το βάθος των συναισθημάτων στην υπερορθόδοξη κοινότητα, πολλοί από τους οποίους πιστεύουν ότι η θητεία στο στρατό είναι ασυμβίβαστη με τον τρόπο ζωής τους. Ένας άνδρας στη διαμαρτυρία της Κυριακής κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε: «Η διαμαρτυρία της Κυριακής ήταν μια διαμαρτυρία για την ελευθερία του ανθρώπου». «Η ζωή είναι ωραία μόνο χωρίς διαδίκτυο και ταινίες», ανέφερε ένα άλλο πλακάτ, το οποίο ερμηνεύεται από το γεγονός ότι οι Χαρέντι είναι κατά της τεχνολογίας στο μεγαλύτερο μέρος τους. Πέντε άτομα συνελήφθησαν σε συγκρούσεις αφού κάποιοι πέταξαν πέτρες, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και επιτέθηκαν στο αυτοκίνητο του υπουργού Στέγασης Yitzhak Goldknopf, ο οποίος είναι και ο ίδιος Εβραίος Χαρέντι.

Turmoil in TelAviv as Ultra-Orthodox Jews Protest Against the Netanyahu Regime. pic.twitter.com/d42xZNwQQc — GAMZIRI24 (@GAMZIRI24) July 2, 2024

Σταθερός προσανατολισμός προς τον πόλεμο από το Ισραήλ

Η απόφαση αυτή υποδεικνύει και την στάση του Νετανιάχου απέναντι στον πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει έλλειψη σε στρατιώτες, κάτι που το Ανώτατο Δικαστήριο έρχεται να καλύψει με αυτή την απόφαση. Επίσης, δίνεται μια πρόσκαιρη λύση στο ζήτημα της ισότιμης κατανομής του «βάρους των πολιτών απέναντι στην εθνική ασφάλεια».