Coldplay Ηρώδειο video clip: Δείτε τα πανέμορφα πλάνα – Ενθουσιασμένοι οι θαυμαστές

Το βιντεοκλίπ των Coldplay για το τραγούδι «Feels Like I’m Falling in Love», που γυρίστηκε στην Αθήνα, έχει προκαλέσει ιδιαίτερα θερμές αντιδράσεις. Το μουσικό βίντεο γυρίστηκε στο Ηρώδειο, λίγο μετά την εμφάνιση του βρετανικού συγκροτήματος στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της περιοδείας του. Οι Coldplay κάλεσαν μέσω των social media το ελληνικό κοινό να συμμετέχει στο κλιπ. Το βίντεο ξεκινά με μια γυναίκα να μεταφράζει τους στίχους στη νοηματική γλώσσα, ενώ στη συνέχεια, δείχνει τους θαυμαστές που ήταν εκεί να τραγουδούν και να χορεύουν.

Τα πλάνα εστιάζουν στο κοινό, στο Ωδείο του Ηρώδου Αττικού, ενώ το βίντεο κλείνει με μια ματιά στη φωτισμένη Αθήνα. Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, το κλιπ των Coldplay έχει συγκεντρώσει σχεδόν 800.0000 προβολές. Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Κρις Μάρτιν καθ’ όλη τη διάρκεια του γυρίσματος που πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο, ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης και προσιτός, χόρευε, αστειευόταν και μιλούσε με τον κόσμο, ενώ ρωτούσε, ανά διαστήματα, αν κάποιος χρειάζεται νερό, καθώς η ζέστη ήταν έντονα αισθητή.

Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε ήταν ιδιαίτερη φιλική με το συγκρότημα και το κοινό να απολαμβάνουν στο έπακρο αυτό που ζούσαν. To ελληνικό κοινό τραγουδούσε το «Feels Like I’m Falling In Love», ενώ τα led βραχιόλια που φορούσαν, αναβόσβηναν στον ρυθμό του τραγουδιού, δημιουργώντας μία μαγική ατμόσφαιρα. Μετά το τέλος της μαγνητοσκόπησης ο Κρις Μάρτιν, φανερά χαρούμενος, είχε γονατίσει στη σκηνή, ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξή του και φίλησε το δάπεδο του Ηρωδείου, δείχνοντας, με αυτόν τον συμβολικό τρόπο, τον σεβασμό του προς τον μοναδικό αυτό χώρο, την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της.

[NEW] Behind the scene of the making #FLIFIL 🌙🎶 Music Video with fans in Athens 🇬🇷!

Via @coldplay TikTok pic.twitter.com/wRqWyZTTvb

— Coldplay Indonesia (@IDWantsColdplay) June 12, 2024