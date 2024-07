Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας: «Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι να εκτελεστούν με πυροβολισμό στο κεφάλι»

Tην εκτέλεση Παλαιστίνιων κρατουμένων στις κατοχικές φυλακές «με με σφαίρα στο κεφάλι» ζήτησε ο εξτρεμιστής Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Μεταξύ άλλων, ο ίδιος δήλωσε ότι «οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι πρέπει να σκοτωθούν με πυροβολισμό στο κεφάλι».

«Ο νόμος σχετικά με την εκτέλεση των κρατουμένων να ψηφιστεί στην ισραηλινή Κνεσέτ. Να υπάρχει δέσμευση για παροχή λίγης τροφής για να τους κρατήσει στη ζωή μέχρι να θεσπιστεί ο νόμος», πρόσθεσε.

This is Israeli Minister of Security, Itamar Ben-Gvir.

Here he advocates for legislation to allow Palestinian prisoners to be ‘shot in the head’, saying until it passes ‘we will give them little to live on’.

Israel is a fascist state.

The Hague now.pic.twitter.com/fvp5P66RK3

