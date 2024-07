Επίθεση σε αστυνομικούς Γερμανία: Τραγική κατάληψη για 34χρονο Ιρανό

Ένας 34χρονος Ιρανός έχασε τη ζωή του από πυρά αστυνομικών στους οποίους είχε προηγουμένως επιτεθεί με μαχαίρι, σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή Λάουφ αν ντερ Πέγκνιτς, κοντά στην Νυρεμβέργη της Γερμανίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε πρώτα φραστικά σε αστυνομικούς που επέβαιναν σε περιπολικό της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Όταν εκείνοι τον απέπεμψαν, ο 34χρονος συνέχισε να τους προκαλεί και όταν βγήκαν από το αυτοκίνητο τους απείλησε με μαχαίρι. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν πρώτα σπρέι πιπεριού, πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα και τελικά πυροβόλησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα τον άνδρα στην κοιλιακή χώρα. Στον τραυματία παρασχέθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του.

34-year-old Iranian man armed with a knife has attacked 3 police officers in Lauf an der Pegnitz in Germany.

