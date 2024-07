Νιούκαστλ: Επίσημα στην ομάδα ο Βλαχοδήμος

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος συνεχίζει την καριέρα του στην Premier League, αλλά κάτω από νέα ποδοσφαιρική στέγη από τη νέα σεζόν, με την Νιούκαστλ να καταλήγει σε οριστική συμφωνία με την Νότιγχαμ και να ανακοινώνει μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής την απόκτηση του 30χρονου διεθνούς κίπερ.

“Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στην Νιούκαστλ. Είναι τιμή να είμαι μέλος αυτού του τεράστιου συλλόγου, με εξαιρετικούς παίκτες και σπουδαίο προπονητή. Ανυπομονώ να αρχίσω”, τόνισε στην ιστοσελίδα της Νιούκαστλ, ο Βλαχοδήμος, με τον προπονητή των ασπρόμαυρων, Έντι Χάουι να υπογραμμίζει:

“Ο Οδυσσέας είναι πολύ έμπειρος σε τοπ ευρωπαϊκό επίπεδο και έρχεται να ενταχθεί σε ένα πολύ δυνατό γκρουπ γκολκίπερ. Αυτή η ποιότητα σε βάθος είναι πολύ σημαντική και δείχνει ότι θα υπάρχει ένας ισχυρός συναγωνισμός σε μία θέση κλειδί”.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Βλαχοδήμος μετακόμισε από την Μπενφίκα στην στην Νότιγχαμ τον Σεπτέμβριο του 2023 για ένα ποσό περίπου 5.000.000 ευρώ, σύμφωνα με το transfermarkt, με την Νιούκαστλ να αποτελεί τον πέμπτο συνολικά σταθμό στην καριέρα του αφού είχαν προηγηθεί οι θητείες του σε Στουτγκάρδη και Παναθηναϊκό.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας πραγματοποίησε επτά εμφανίσεις με τη φανέλα των ρεντς, κρατώντας μία φορά ανέπαφη την εστία του.

Odysseas Vlachodimos has completed a permanent transfer to Newcastle United.

Wishing you all the best for the future, Odysseas! 🤝

— Nottingham Forest (@NFFC) June 30, 2024