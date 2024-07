Εμπαπέ μάσκα: “Έχω γίνει στόχος αντιπάλων”

Δεν έχει πείσει έως τώρα με τις εμφανίσεις της η Εθνική Γαλλίας, δεν έχει πείσει και ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος πέτυχε το 1ο του γκολ στην ιστορία του σε Euro αλλά στη συνέχεια τραυματίστηκε στη μύτη και είναι υποχρεωμένος να παίζει με μάσκα στους αγώνες. Οι Γάλλοι πέρασαν τον όμιλο αλλά εάν δεν παίξουν καλά απέναντι στους Βέλγους μπορεί να έχουν τη μοίρα της Ιταλίας. Ο Κιλιάν Εμπαπέ μίλησε για το παιχνίδι με το Βέλγιο αλλά περισσότερο οι δημοσιογράφοι ασχολήθηκαν με την μάσκα του για την οποία είπε ότι προκαλεί τρόμο στους αντιπάλους του. «Είναι ο απόλυτος τρόμος να παίζεις με προστατευτική μάσκα, είναι βαρετό και περιμένω να την βγάλω όσο γίνεται πιο γρήγορα. Χρειάστηκε να την αλλάξω επειδή κάθε φορά κάτι πήγαινε λάθος με την μάσκα.

Περιορίζει την όρασή μου και μου δημιουργεί προβλήματα με τον ιδρώτα στο μέτωπο» είπε αρχικά και συνέχισε: «Νιώθω λες και είμαι καλεσμένος στο Euro 2024 ως VIP μέλος και βλέπω τρισδιάστατους τους παίκτες στο γήπεδο. Όταν σπας τη μύτη σου και δεν κάνεις εγχείριση, γίνεσαι στόχος. Ήξερα τί θα περάσω αλλά είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα για τη φανέλα».

