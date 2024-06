Εκλογές Γαλλία 2024: Ανοίγουν οι κάλπες την Κυριακή στη χώρα

Η έκκληση του Εμανουέλ Μακρόν προς τον γαλλικό λαό να “γράψει ιστορία” θα γίνει πραγματικότητα την Κυριακή, όταν οι ψηφοφόροι θα προσέλθουν στα εκλογικά κέντρα για τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών. Αλλά μπορεί να μην είναι η ιστορία που ήλπιζε ο Γάλλος πρόεδρος. Στις τρεις εβδομάδες από τότε που προκήρυξε πρόωρες εκλογές, το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν, έχει αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, σημειώνει το Bloomberg. Το κεντρώο κόμμα του Μακρόν βρίσκεται στην τρίτη θέση πίσω από έναν συνασπισμό αριστερών κομμάτων που περιλαμβάνει Σοσιαλιστές, Κομμουνιστές, Πράσινους και το ακροαριστερό France Unbowed.

Η αιφνιδιαστική κίνηση του Μακρόν στις 9 Ιουνίου ακολούθησε μια συντριβή στις ευρωεκλογές υπέρ της ακροδεξιάς. Αιφνιδίασε τους πάντες και προκάλεσε αναταραχή στις αγορές σχετικά με τις πιθανές συνέπειες μιας κυβέρνησης του Εθνικού Συναγερμού ή της Αριστεράς στα δημόσια οικονομικά και τις επιχειρήσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης. Σε ένα σύντομο τηλεοπτικό διάγγελμα για την ανακοίνωση της πρόωρης ψηφοφορίας, ο Μακρόν δήλωσε ότι «η άνοδος των εθνικιστών, των δημαγωγών, αποτελεί κίνδυνο για το έθνος μας, αλλά και για την Ευρώπη μας, για τη θέση της Γαλλίας στην Ευρώπη και τον κόσμο».

Η Λεπέν έχει επιτεθεί στους χειρισμούς του προέδρου στην οικονομία, μπαίνοντας στο επίκεντρο της προσπάθειάς του να δημιουργήσει μια πολιτική κληρονομιά ως μεταρρυθμιστής. Έχει επίσης βάλει στο στόχαστρο τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνησή του αντιμετώπισε θέματα που αποτελούν πυρήνα για τους υποστηρικτές της, όπως η μετανάστευση και η ασφάλεια. Ο αριστερός συνασπισμός του Νέου Λαϊκού Μετώπου, εν τω μεταξύ, έχει παρουσιαστεί ως η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να κρατήσει τον Εθνικό Συναγερμό μακριά από την εξουσία. Στο οικονομικό μέτωπο, έχει ζητήσει απότομη αύξηση του κατώτατου μισθού της Γαλλίας και υψηλότερους φόρους για τους πλούσιους.

Ο Μακρόν έχει αντιδράσει προειδοποιώντας για τους κινδύνους των «άκρων», λέγοντας ότι οι ατζέντες του ακροδεξιού και του ακροαριστερού μπλοκ φέρνουν τους ανθρώπους αντιμέτωπους και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «εμφύλιο πόλεμο». Οι δυσκολίες του προέδρου άρχισαν όταν το κόμμα του έχασε την απόλυτη πλειοψηφία του στην Εθνοσυνέλευση κατά την ψηφοφορία για το νομοθετικό σώμα που ακολούθησε την επανεκλογή του για δεύτερη πενταετή θητεία το 2022.

Η κυβέρνησή του δυσκολεύτηκε να επιτύχει συναίνεση στο κοινοβούλιο για να περάσει βασικές μεταρρυθμίσεις. Η δημοτικότητά της κατέρρευσε πέρυσι, όταν προώθησε μια αντιδημοφιλή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης χρησιμοποιώντας ένα συνταγματικό εργαλείο για να παρακάμψει την ψηφοφορία, παρά τις πολύμηνες διαμαρτυρίες. Έχει, ωστόσο, επιβιώσει από τις προτάσεις δυσπιστίας με τη βοήθεια των Ρεπουμπλικάνων, αν και το κόμμα αυτό έχει πλέον διασπαστεί μετά τη συμμαχία του ηγέτη του, Ερίκ Τσιότι, με τη Λεπέν.

Ο Μακρόν λέει ότι η διάλυση του κοινοβουλίου και η προκήρυξη ψηφοφορίας ήταν ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί μεγαλύτερη αναστάτωση το φθινόπωρο, όταν όπως είπε «τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχεδίαζαν να εκδιώξουν την κυβέρνησή του κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για τον ετήσιο προϋπολογισμό». Ενώ ορισμένες από τις 577 έδρες στην κάτω βουλή θα αποφασιστούν την Κυριακή, οι περισσότερες θα πάνε πιθανότατα σε επαναληπτικό γύρο στις 7 Ιουλίου.

Η ψηφοφορία δύο γύρων καθιστά τις προβλέψεις για τις έδρες δύσκολες, ωστόσο οι προβλέψεις των εταιρειών δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι ο Εθνικός Συναγερμός και οι σύμμαχοί του είναι σε καλό δρόμο για να γίνουν ο μεγαλύτερος σχηματισμός. Η ομάδα της Λεπέν θα χρειαστεί 289 βουλευτές για να έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, από την Elabe και την Odoxa, εκτιμούν ότι θα λάβει 260-295 και 265-305 έδρες αντίστοιχα.

