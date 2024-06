Ρομπότ… αυτοκτόνησε: Μια μυστήρια υπόθεση ερευνούν στη Νότια Κορέα

Μια υπόθεση «αυτοκτονίας» ερευνούν στη Νότια Κορέα, αλλά λίγο… διαφορετική. Πρόκειται για έναν… ασυνήθιστο δημοτικό υπάλληλο, ένα ρομπότ, το οποίο, σύμφωνα με τα ΜΜΕ στη χώρα, έγινε το πρώτo στην ιστορία που «αυτοκτόνησε». Το ρομπότ είχε «αναλάβει» διοικητικά καθήκοντα, όμως για κάποιον λόγο άρχισε να φέρεται περίεργα στο κτίριο του δημαρχείου στην πόλη Γκούμι και έπεσε από τις σκάλες. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο και ασιατικά ΜΜΕ, μάρτυρες το είδαν «να κάνει κύκλους γύρω από ένα σημείο σαν να ήταν κάτι εκεί» και μετά έπεσε από τις σκάλες. Τα ακριβή αίτια του «δυστυχήματος» είναι υπό έρευνα, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος του δημοτικού συμβουλίου.

«Τα κομμάτια του έχουν συλλεχθεί και θα αναλυθούν από την εταιρεία. Το ρομπότ βοηθούσε στις καθημερινές παραδόσεις εγγράφων, τη διαφημιστική προώθηση της πόλης και την πληροφόρηση των κατοίκων της περιοχής. Ήταν επίσημο μέλος του Δημαρχείου, ένας από εμάς» δήλωσε άλλος αξιωματούχος, που φάνηκε να λυπάται για τον «ξαφνικό θάνατο» του ρομπότ. «Λειτουργούσε υποδειγματικά», ανέφερε ο ίδιος. Τα περί «αυτοκτονίας» ήταν προφανώς κάτι που ορισμένοι υπάλληλοι χρησιμοποίησαν ειρωνικά και τα ΜΜΕ στη Νότια Κορέα πήραν ως ατάκα και «πούλησαν» την είδηση έτσι.

Τίτλοι του τύπου «Γιατί το έκανε ο επιμελής υπάλληλος;» ή «Ήταν πολύ σκληρή η δουλειά για το ρομπότ;» παίζουν αρκετά στα μέσα ενημέρωσης της χώρας. Το ρομπότ τοποθετήθηκε στο δημαρχείο το 2023 και ήταν ένα από τα πρώτα που χρησιμοποιήθηκαν με αυτόν τον τρόπο στην πόλη. Κατασκευασμένο από την Bear Robotics στην Καλιφόρνια, δούλευε από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και είχε τη δική του κάρτα υπαλλήλου δημόσιας υπηρεσίας. Σε αντίθεση με άλλα ρομπότ, που συνήθως μπορούν να εκτελούν καθήκοντα μόνο σε έναν όροφο, το ρομπότ του Δημοτικού Συμβουλίου Γκούμι θα μπορούσε να καλέσει έναν ανελκυστήρα και να μετακινηθεί μόνο του μεταξύ των ορόφων. Το δημοτικό συμβούλιο του Γκούμι δεν σχεδιάζει επί του παρόντος να «υιοθετήσει» δεύτερο ρομπότ…

In Gumi City, South Korea, the first administrative robot tragically fell down stairs and stopped working, leading to local media dubbing it the country’s first “robot suicide.” The robot is being investigated to determine the cause of its fall.#robotsuicide #gumicity #korea pic.twitter.com/3WRUPQm0bj

— GistHounds News & Media (@gisthounds) June 27, 2024