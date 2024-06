Ντιμπέιτ Αμερική – Εκλογές στις ΗΠΑ 2024: Τα τέσσερα συμπεράσματα

Μπάιντεν και Τραμπ διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο πρώτο ντιμπέιτ ενόψει των αμερικανικών εκλογών 2024 τον Νοέμβριο. Ο συναχωμένος Μπάιντεν, αν και με καλές ατάκες, προκάλεσε ανησυχία ακόμη και στις τάξεις των Δημοκρατικών για την εικόνα του, καθώς εμφανίστηκε στην αρχή τουλάχιστον της τηλεοπτικής αναμέτρησης να δυσκολεύεται αρκετά. Μια μεγάλη παύση που έκανε, σε κάποια άλλο σημείο, μάλλον δυσκόλεψε περαιτέρω τα πράγματα. Από την άλλη ο Τραμπ, ήταν ο γνωστός Τραμπ και θύμισε για μια ακόμη φορά τους λόγους για τους οποίους η Αμερική τον έστειλε σπίτι του μετά την πρώτη προεδρική του θητεία. Ψέματα, χαϊδολόγημα της Ρωσίας, θέσεις στη διεθνή πολιτική -σε μια στιγμή που η υφήλιος βράζει- που προκαλούν τουλάχιστον ανησυχία.

Αυτά είναι και τα δύο στοιχεία κριτικής για τους δύο υποψηφίους που αναμετρήθηκαν χθες, σε σχεδόν όλα τα ΜΜΕ ανά τον κόσμο. «Η κυρίαρχη αντίδραση στο ντιμπέιτ ήταν αυτή της παραίτησης και της δυσπιστίας για το γεγονός ότι αυτοί οι δύο υποψήφιοι ήταν οι επιλογές των κομμάτων τους για να ηγηθούν της χώρας σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της», σχολιάζει ο Guardian σημειώνοντας ότι είναι άγνωστο προς το παρόν αν η χθεσινή εικόνα των δύο θα επηρεάσει τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Παρακάτω παρουσιάζονται τα τα 4 συμπεράσματα του Guardian από το ντιμπέιτ Μπάιντεν-Τραμπ.

Ο πρόεδρος αστειεύτηκε με τις συνωμοσίες της Δεξιάς ότι θα έπαιρνε κάποιου είδους φάρμακα που βελτιώνουν τις επιδόσεις του πριν από το ντιμπέιτ, δημοσιεύοντας έναν σύνδεσμο για ένα κουτάκι νερού προς πώληση στην ιστοσελίδα της προεκλογικής του εκστρατείας με την ονομασία «Dark Brandon’s Secret Sauce». Αλλά η κάπως νωθρή και σε κάποια σημεία ακατάληπτη εμφάνισή του Μπάιντεν δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Και μην ξεχνάτε: Ο Μπάιντεν προκάλεσε τον πρώην πρόεδρο στο ντιμπέιτ, κάτι που εκ των υστέρων μοιάζει με στρατηγικό λάθος. Οι ψηφοφόροι δηλώνουν τακτικά ότι ανησυχούν για την ηλικία και την καταλληλότητα του Μπάιντεν για το αξίωμα. Αυτό το ντιμπέιτ δεν θα καθησυχάσει τους φόβους τους.

Αν κάποιος διάβαζε ένα αντίγραφο των δηλώσεων του Μπάιντεν, κάποιες από τις ατάκες του θα ακούγονταν έξυπνες και επιθετικές. Αλλά απέτυχε στην εκφορά του λόγου – και για ένα μέσο όπως η τηλεόραση, αυτό είναι κρίσιμο. Απέτυχε να πουλήσει τα σημαντικά επιτεύγματά του, όπως το σχέδιό του για τις υποδομές. Από την αρχή, η φωνή του Μπάιντεν ήταν υπόκωφη. Έμεινε πίσω. Σε μια στιγμή που προκάλεσε συζητήσεις, επιτιθέμενος στον Τραμπ για τις περικοπές φόρων και το εθνικό χρέος, τελείωσε τις παρατηρήσεις του με σύγχυση: «Επιτέλους νικήσαμε το Medicare», είπε. Ο Τραμπ εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή: «Κέρδισε το Medicare. Το χτύπησε μέχρι θανάτου και καταστρέφει το Medicare».

Σε μια ερώτηση για τις αμβλώσεις, η οποία θα έπρεπε να είναι ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του Μπάιντεν για τους ψηφοφόρους που ανησυχούν για την ανατροπή των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, ο Μπάιντεν έφερε στο προσκήνιο τα κορίτσια που σκοτώθηκαν από μετανάστες – στρέφοντας, για κάποιο λόγο, σε έναν από τους πιο αδύναμους τομείς του. Στην πορεία της βραδιάς έγινε πιο ζωηρός, αλλά όχι αρκετά ώστε να αλλάξει η αφήγηση για τη συνολική εικόνα της συζήτησης. Η βραδιά θα οδηγήσει αναμφίβολα τους Δημοκρατικούς να συζητήσουν αν ο Μπάιντεν θα πρέπει με κάποιον τρόπο να αντικατασταθεί στο συνέδριο.

Όπως ήταν αναμενόμενο για έναν πολιτικό που ελέγχεται τόσο συστηματικά για ψέματα, ο Τραμπ προσπάθησε επανειλημμένα να πουλήσει ψέματα και μισές αλήθειες στους ψηφοφόρους. Όταν του τέθηκαν ερωτήσεις που θα απαιτούσαν σκληρές απαντήσεις, όπως μία για την εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου, απέφυγε και μίλησε για κάτι για το οποίο θα μπορούσε να επιτεθεί στον Μπάιντεν. Οι συντονιστές του CNN δεν απαντούσαν ζωντανά για την ορθότητα των όσων έλεγε ο Τραμπ. Σε κάποιες στιγμές, όταν απέφευγε την ερώτηση, την επαναλάμβαναν – μερικές φορές με επιτυχία κάνοντας τον Τραμπ να απαντήσει.

Ισχυρίστηκε ψευδώς ότι οι Δημοκρατικοί θέλουν τις αμβλώσεις μέχρι και μετά τη γέννηση. Είπε χωρίς αποδείξεις ότι η Νάνσι Πελόζι αρνήθηκε την πρότασή του στις 6 Ιανουαρίου 2021 τα στρατεύματα της εθνικής φρουράς να απαντήσουν στην εξέγερση των διαδηλωτών που ο ίδιος ενθάρρυνε. Είπε ότι η κυβέρνησή του είχε τους «καλύτερους περιβαλλοντικούς αριθμούς», ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Και η υπόσχεσή του ότι η τιμωρία θα ήταν το χαρακτηριστικό μιας δεύτερης θητείας του στην εξουσία αποκαλύφθηκε επίσης, όταν είπε αυτό που φάνηκε να είναι μια συγκαλυμμένη απειλή δίωξης: «Θα μπορούσε να καταδικαστεί ως εγκληματίας μόλις πάψει να είναι Πρόεδρος. Ο Τζο θα μπορούσε να καταδικαστεί για όλα όσα έχει κάνει. Έχει κάνει φρικτά πράγματα», είπε ο Τραμπ.

