Μάικλ Τζάκσον χρέη: Το υπέρογκο ποσό που άφησε πίσω του ο «βασιλιάς της Ποπ»

Δεκαπέντε χρόνια μετά τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον βλέπουν το φως της δημοσιότητας δικαστικά έγγραφα που αποκαλύπτουν το τεράστιο χρέος του μεγάλου σταρ της μουσικής. Σύμφωνα με τα έγγραφα αυτά που επικαλείται το NBC News ο Μάικλ Τζάκσον είχε χρέoς άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων όταν πέθανε στις 25 Ιουνίου του 2009. Το μεγάλο οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρέθηκε ο «βασιλιάς της ποπ», περιγράφεται λεπτομερώς σε αίτηση που κατατέθηκε από τους διαχειριστές της περιουσίας του στο Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας του Λος ‘Αντζελες.

«Κατά τη στιγμή του θανάτου του τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του Μάικλ Τζάκσον υπόκεινταν σε χρέη και απαιτήσεις πιστωτών ύψους άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων, με ορισμένα από τα χρέη να συσσωρεύουν τόκους με εξαιρετικά υψηλά επιτόκια και ορισμένα χρέη να βρίσκονται σε αθέτηση» αναφέρεται στην αίτηση.

Προτού αφήσει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 51 ετών ο Τζάκσον σχεδίαζε την περιοδεία «This Is It» η οποία συνοδευόταν από 50 συναυλίες στην O2 Arena του Λονδίνου. Πέθανε δύο εβδομάδες πριν την μεγάλη επιστροφή του αφήνοντας την περιουσία του οικονομικά δέσμια για 40 εκατομμύρια δολάρια στον διοργανωτή της περιοδείας.

Michael Jackson Was Over $500 Million in Debt at Time of Death, New Court Documents Reveal

The executors of the late star’s now $2 billion estate have filed a petition for back pay from 2018

— SNN (@STONENNEWS) June 28, 2024