Icon of the Seas φωτιά: Συναγερμός στο μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου

Φωτιά ξέσπασε στο μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου, το «Icon of the Seas». Σύμφωνα με το CNNi, το πλήρωμα κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια πυρκαγιά στο κρουαζιερόπλοιο, καθώς το γιγάντιο σκάφος ήταν ελλιμενισμένο στο Μεξικό. Η φωτιά σβήστηκε γρήγορα, επιβεβαίωσε στο CNN Travel εκπρόσωπος της εταιρείας εκμετάλλευσης του πλοίου Royal Caribbean. Εκπρόσωπος του κρουαζιερόπλοιου είπε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ότι η συνολική ζημιά στο πλοίο ήταν ελάχιστη. Ο εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι τα μέλη του πληρώματος έλεγξαν τη φωτιά, εξηγώντας ότι όλο το πλήρωμα είναι εκπαιδευμένο να χειρίζεται τέτοιες καταστάσεις. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος που καταγράφηκε την Τρίτη (25/6), ανακοινώσεις ειδοποίησαν τους επιβάτες για το τι συνέβαινε. Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε μια ομάδα του Icon of the Seas στο Facebook μίλησαν για μικρή αναστάτωση στην κρουαζιέρα τους, αλλά οι διαδικασίες επανήλθαν γρήγορα στο κανονικό.

Ο εκπρόσωπος της Royal Caribbean ανέφερε πως οι μικρές φωτιές «δεν είναι συχνές, αλλά και όχι ασυνήθιστες» σε κρουαζιερόπλοια, αλλά συνήθως αντιμετωπίζονται γρήγορα και με ελάχιστη αναστάτωση στους επιβάτες.

Ποιο είναι το «Icon of the Seas»

Με μήκος 365 μέτρα, 20 καταστρώματα, ολική χωρητικότητα 250.800 κόρων και κόστος ναυπήγησης 2 δισεκατομμύρια δολάρια, κέρδισε τον τίτλο από το Wonder of the Seas, επίσης της Royal Caribbean, μήκους 362 μέτρων και ολικής χωρητικότητας 235.600 κόρων. Μπορεί να μεταφέρει 7.600 επιβάτες μαζί με 2.350 μέλη του πληρώματος. Οι τυχεροί επιβάτες στο παρθενικό του ταξίδι, μια sold out κρουαζιέρα επτά διανυκτερεύσεων στην Ανατολική Καραϊβική, σίγουρα θα δυσκολευτούν να βρουν χρόνο να χωρέσουν τα πάντα σε αυτή την μοναδική εμπειρία. Μεταξύ των αξιοθέατων του μεγαθήριου, υπάρχει το Category 6 – το υδάτινο πάρκο του πλοίου, έκτασης 1.580 τετραγωνικών μέτρων, το μεγαλύτερο επί του παρόντος στη θάλασσα, το οποίο εκτείνεται στα καταστρώματα 16 και 17, με έξι νεροτσουλήθρες που περιλαμβάνουν τη Frightening Bolt (η ψηλότερη νεροτσουλήθρα πτώσης εν πλω στα 14 μέτρα) και τις πρώτες οικογενειακές νεροτσουλήθρες με σχεδία εν πλω (Hurricane Hunter και Storm Surge).

Το πλοίο διαθέτει την πρώτη αιωρούμενη πισίνα υπερχείλισης εν πλω, καθώς και τη μεγαλύτερη πισίνα εν πλω (τη Royal Bay των 151.416 λίτρων) και το μεγαλύτερο παγοδρόμιο εν πλω (το Absolute Zero, όπου οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν πατινάζ ή να παρακολουθήσουν μια παράσταση). Περίπου 50 μουσικοί και κωμικοί διασκεδάζουν τους επιβάτες. Μεταξύ αυτών είναι και η μεγαλύτερη ορχήστρα εν πλω, με 16 μέλη, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η πρώτη εν πλω παράσταση του «Μάγου του Οζ».

Οκτώ διαφορετικές «γειτονιές»

Οι οκτώ διαφορετικές «γειτονιές» του Icon of the Seas έχουν σχεδιαστεί για να απευθύνονται σε επιβάτες διαφορετικών ηλικιών και αναγκών, από οικογένειες με μικρά παιδιά (όπως η γειτονιά Surfside) μέχρι ταξιδιώτες που επιδιώκουν διακοπές μόνο για ενήλικες (όπως η γειτονιά Chill Island). Οι υπόλοιπες έξι είναι οι Royal Promenade, Central Park, AquaDome, The Hideaway, Thrill Island, Suite. Πρόκειται για ένα πλοίο που δημιουργήθηκε για να ανταγωνιστεί ευθέως τα μεγάλα θέρετρα στη στεριά, ιδιαίτερα εκείνα που απευθύνονται σε οικογένειες. Η γειτονιά Surfside στο κατάστρωμα 7, ιδανική για οικογένειες με παιδιά από 6 ετών και κάτω, επικεντρώνεται γύρω από ένα εντυπωσιακό καρουζέλ. Διαθέτει επιλογές εστίασης για κάθε γούστο, ανάμεσά τους και το εστιατόριο (με έξτρα χρέωση) Pier 7 που σερβίρει brunch καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και όπου τα παιδιά κάτω των 12 ετών τρώνε δωρεάν, ενώ δίπλα στην πισίνα Water’s Edge, όπου μπορούν να χαλαρώσουν οι γονείς, υπάρχουν δύο ασφαλείς χώροι παιχνιδιού στο νερό για πολύ μικρά παιδιά.

Για το κοινό από 18 ετών και άνω, η γειτονιά The Hideaway εμπνέεται από διάσημα beach clubs του κόσμου, με μια πολυεπίπεδη βεράντα με απρόσκοπτη θέα στον ωκεανό και την πρώτη αιωρούμενη πισίνα υπερχείλισης εν πλω, σε ύψος 41 μέτρων πάνω από τον ωκεανό. Η γειτονιά Suite, μια περιοχή που μοιάζει με πλοίο μέσα στο πλοίο, προορίζεται μόνο για τους επισκέπτες των σουιτών. Εκτείνεται σε τέσσερα καταστρώματα και διαθέτει το δικό της ιδιωτικό κατάστρωμα ηλιοθεραπείας, πισίνα και υδρομασάζ, καθώς και δύο αποκλειστικά εστιατόρια.

Πόσο κοστίζει η εμπειρία

Οι ναύλοι για μια κρουαζιέρα με το Icon of the Seas περιλαμβάνουν γεύματα στην κύρια τραπεζαρία, τον μπουφέ και αρκετά ακόμα δωρεάν εστιατόρια, τα περισσότερα προγράμματα ψυχαγωγίας και δραστηριοτήτων, τη χρήση του παιδικού κλαμπ και βασικά ποτά, όπως καφές και τσάι, γάλα και επιλεγμένοι χυμοί στο πρωινό. Οι επιβάτες πληρώνουν επιπλέον για αναψυκτικά και αλκοολούχα ποτά, ορισμένα εστιατόρια, θεραπείες σπα και επιλεγμένες δραστηριότητες. Τα περισσότερα από 40 εστιατόρια, μπαρ και σαλόνια επί του πλοίου περιλαμβάνουν επιλογές με έξτρα χρέωση όπως το take away σούσι στο ιαπωνικό εστιατόριο Izumi, το εστιατόριο Empire Supper Club με μενού οκτώ πιάτων που κοστίζει 200 δολάρια ανά άτομο, και take away σαμπάνια στο Bubbles, στην γειτονιά Central Park του πλοίου.

Τα 28 διαφορετικά είδη καταλυμάτων επί του πλοίου κυμαίνονται από εσωτερικές καμπίνες 14,5 τετραγωνικών μέτρων, οι οποίες ξεκινούν από 3.780 δολάρια την εβδομάδα ανά άτομο, μέχρι το τριώροφο Ultimate Family Townhouse, με δικό του κατάστρωμα, κινηματογράφο, υπαίθριο υδρομασάζ και εσωτερική σπειροειδή τσουλήθρα που κοστίζει κατά μέσο όρο 100.000 δολάρια την εβδομάδα για τα οκτώ άτομα που μπορεί να φιλοξενήσει.

Πιο συγκεκριμένα, αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κρουαζιέρα επτά ημερών στην Καραϊβική τον ερχόμενο Ιούλιο, οι επιλογές σας είναι οι εξής (τιμές ανά άτομο, στις οποίες γίνονται εκπτώσεις όσο περισσότερα είναι τα άτομα): εσωτερικές καμπίνες από 14,5 έως 26,5 τ.μ. σε τιμές που ξεκινούν από 3.780 δολάρια∙ καμπίνες με παράθυρο στη θάλασσα από 14,8 έως 25,8 τ.μ. σε τιμές που ξεκινούν από 4.149 δολάρια∙ καμπίνες με μπαλκόνι στη θάλασσα από 18 έως 34,7 τ.μ. σε τιμές που ξεκινούν από 4.489 δολάρια∙ σουίτες από 25 έως 194 τ.μ. (το Ultimate Family Townhouse που προαναφέραμε) σε τιμές που ξεκινούν από 6.257 δολάρια.