Γεωργία ΛΟΑΤΚΙ: Σαρωτικοί οι νέοι περιορισμοί για τα δικαιώματα της κοινότητας

Το κοινοβούλιο της Γεωργίας ενέκρινε σήμερα επί της αρχής σειρά νομοσχεδίων που περιλαμβάνουν σαρωτικούς περιορισμούς στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, μεταξύ των οποίων απαγορεύσεις για την «προπαγάνδα» αναφορικά με σχέσεις μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου και εγχειρήσεις αλλαγής φύλου. Το νομοθετικό αυτό πακέτο, που προτάθηκε από το κυβερνόν κόμμα Γεωργιανό Όνειρο και που θα μπορούσε να θέσει εκτός νόμου εκδηλώσεις «Pride» καθώς και τη δημόσια χρήση της σημαίας ΛΟΑΤΚΙ+ με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, εγκρίθηκε από την πλειονότητα των βουλευτών. Πρέπει να περάσει από δύο ακόμα αναγνώσεις πριν γίνει νόμος. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Σάλβα Παπουασβίλι δήλωσε νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι οι βουλευτές θα ψηφίσουν κατά τη δεύτερη και τρίτη ανάγνωση των νομοσχεδίων κατά την φθινοπωρινή κοινοβουλευτική περίοδο. Ο ίδιος δήλωσε ότι τα νομοσχέδια είναι απαραίτητα για να ελεγχθεί η «προπαγάνδα ΛΟΑΤΚΙ+», που σύμφωνα με τον ίδιο «αλλάζουν τις παραδοσιακές σχέσεις».

Η νομοθεσία έχει επίσης στόχο να απαγορεύσει σε μη ετεροφυλόφιλα πρόσωπα να υιοθετούν παιδιά και να αποτρέψει τους πολίτες από το να αλλάζουν το φύλο τους σε δημόσια έγγραφα ταυτοποίησης. Επίσης δεν θα επιτρέπονται δημόσιες συναθροίσεις που προωθούν τις σχέσεις μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου. Εάν εγκριθεί, θα τεθεί επίσης εκτός νόμου η «προπαγάνδα ΛΟΑΤΚΙ+» στο εκπαιδευτικό σύστημα και τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα θα απαγορεύεται να δείχνουν προσωπικές σκηνές με ομόφυλα ζευγάρια. Τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ είναι αμφιλεγόμενο θέμα στη βαθιά θρησκευόμενη κοινωνία της Γεωργίας, όπου η Ορθόδοξη Εκκλησία χαίρει ιδιαίτερου σεβασμού.

In #Georgia, the parliament has passed in the first reading the bill which bans the so-called “LGBT-propaganda”.

In reality, the new law will reduce visibility of #LGBTQ+ people who will hide their identity to avoid discrimination or worse. https://t.co/TbuT0MpOYq

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) June 27, 2024