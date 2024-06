Δήμος Αθηναίων: Το Φεστιβάλ Νεανικής Δημιουργίας έρχεται από 1η Ιουλίου στο θέατρο Γκράβας

Σε μια περιοχή της Αθήνας με παράδοση στα νεανικά μουσικά συγκροτήματα, καθώς και σε διάφορες μορφές εναλλακτικής πολιτιστικής δημιουργίας, ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει στο θέατρο Γκράβας, από 1 έως 10 Ιουλίου 2024, το Φεστιβάλ Νεανικής Δημιουργίας, με ελεύθερη είσοδο, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα και την ελεύθερη έκφραση των νέων καλλιτεχνών. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ επιμελείται ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε: «Οι νέες και οι νέοι της Αθήνας έχουν πολλά να πουν. Και ειδικά όταν έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν δημιουργικά! Ο Δήμος Αθηναίων μέσω του ΟΠΑΝΔΑ, τους δίνει το βήμα για να δυναμώσει η φωνή τους. Είναι μία μοναδική ευκαιρία να ακούσουμε με προσοχή τις ιδέες, τα όνειρα και τους προβληματισμούς τους!

Για 10 μέρες, όλη η Αθήνα «χορεύει» στο θέατρο της Γκράβας, στο ρυθμό, τη ζωντάνια και το κέφι νέων καλλιτεχνών, φοιτητών, μαθητικών συγκροτημάτων και μουσικών σχολείων. Από την 1 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού, με ελεύθερη είσοδο, στο πιο “groovy”φεστιβάλ της Αθήνας!» Το κοινό θα απολαύσει ένα εκρηκτικό δεκαήμερο εκδηλώσεων, γεμάτο ρυθμό, ζωντάνια και θετική ενέργεια με συναυλίες τζαζ, ροκ (ελληνικό, ξένο, folk και indie), ραπ και soul funk μουσικής, με τη συμμετοχή νέων καλλιτεχνών, djs, μαθητικών συγκροτημάτων μουσικών σχολείων της Αθήνας, φοιτητών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ «Στροφή». Επίσης, θα πραγματοποιηθούν παραστάσεις stand up comedy, προβολές ταινιών σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δράμας και performance χορού.

Πληροφορίες: www.opanda.gr

Θέατρο Γκράβας: Ταϋγέτου 60

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων: Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024

20:30 | Συναυλία με το «Βυζαντινό Οργανικό Σύνολο» του Μουσικού Σχολείου Αλίμου με οργανικές μελωδίες και τραγούδια από την Κωνσταντινούπολη, τα παράλια της Μικράς Ασίας και τα νησιά του Αιγαίου

21:45 | JAthenZZ Ensemble – μαθητές εκτός οθόνης

Συναυλία με το JAthenZZ ensemble, ένα μουσικό εργαστήρι Jazz και αυτοσχεδιασμού που αποτελείται αποκλειστικά από μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αθηνών



Τρίτη 2 Ιουλίου 2024

20:30 | Συναυλία με την ράπερ Sadahzinia & τον DJ MCD

21:45 | “All of me” Live Session: Συναυλία με την Idra Kayne

Μία μουσική διαδρομή με απόλυτα χορευτική διάθεση

Συμμετέχουν: Δημήτρης Σχίζας (κιθάρα)/ Μάρκο Γκρινόβερ (μπάσο)/ Γιώργος Κουρέλης (πλήκτρα)/ Γιώργος Πουλιάσης (τύμπανα)

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024

20:30 | “OFFSPRING”

Performance χορού με θέμα την ενηλικίωση



Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024

20:30 | Συναυλία από το ΚΕΘΕΑ «Στροφή»

Συναυλία με την μπάντα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «Στροφή» που μεταφέρει, εκτός από τη χαρά και την ενέργεια των μελών, το μήνυμα «Μπορείς αλλά όχι μόνος». Η μπάντα αποτελείται από μέλη της Θεραπευτικής Κοινότητας, της Επανένταξης και του Προσωπικού του ΚΕΘΕΑ «Στροφή».

Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024

20:30 | Stand up comedy με τον Γιώργο Καραμανλή

Μία παράσταση stand up comedy για όλες τις ηλικίες που τα έχει όλα: σύντομα αστεία, παρατηρήσεις της καθημερινότητας, ιστορίες, αυτοσχεδιασμοί. Γάτες, διακοπές, κάμπινγκ, περίεργα ραντεβού, μοναξιά, άγχος, ψυχαναγκασμοί, νεύρα, ενοχλητικοί ήχοι. Τρελό κέφι.

21:45 | «ΜΙΝΙΜΑΛ»: Stand up comedy με την Ήρα Κατσούδα

Η stand up comedy παράσταση της Ήρας Κατσούδα που αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς.

Σάββατο 6 Ιουλίου 2024

20:30 | KOUPES the Band

Συναυλία από το συγκρότημα KOUPES με ροκ και παραδοσιακά στοιχεία

21:45 | Συναυλία με τον Βασίλη Ράλλη

Συμμετέχουν: Αλέξανδρος Ζόταϊ – Τύμπανα/ Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος – Μπάσο/ Μάνος Βουγιουκαλάκης – Βιολί, φωνητικά/ Πάνος Γεωργόπουλος – Ηλεκτρική κιθάρα/ Γιώργος Χριστοδουλάκος – Πλήκτρα, μπουζούκι, φυσαρμόνικα, φωνή/ Μάκης Δρακόπουλος – Ηχοληψία



Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024

20:30 | Ημέρα προβολής ταινιών του Εθνικού Σπουδαστικού Προγράμματος του Φεστιβάλ Δράμας



Τρίτη 9 Ιουλίου 2024

20:30 | Συναυλία από φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ελληνικό, ξένο και folk rock ρεπερτόριο



Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024

21:45 | Cilia Katrali & 3,14 Live

Η Σίλια Κατραλή και οι 3,14 θα μας ταξιδέψουν σε indie pop καλοκαιρινούς ρυθμούς με αφηγήσεις και ιστορίες από μια εποχή αλλοτινή.

* Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί.

** Το Φεστιβάλ Νεανικής Δημιουργίας, είναι ένα από τα τέσσερα φεστιβάλ, που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο 2024, σε γειτονιές, σε πλατείες και σε πάρκα στις επτά δημοτικές κοινότητες της Αθήνας, στα ανοιχτά θέατρα Γκράβας και Κολωνού και στο Άλσος Γουδή, το πρόγραμμα των οποίων επιμελείται ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).