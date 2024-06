Εγκλωβίστηκαν στο Διάστημα: Πότε θα επιστρέψουν στη Γη οι δύο αστροναύτες του Starliner της Boeing

Δύο Αμερικανοί αστροναύτες έχουν κολλήσει στο Διάστημα καθώς η Boeing αναλύει τα προβλήματα του Starliner. Η κρίση που αντιμετωπίζει η Boeing είναι πλέον στο διάστημα: το διαστημόπλοιο Starliner της εταιρείας – με δύο αστροναύτες στο σκάφος – έχει αυτή τη στιγμή κολλήσει έξω από την ατμόσφαιρα της Γης. Αφού ξεκίνησε μια αποστολή οκτώ ημερών, οι Αμερικανοί αστροναύτες Sunita “Suni” Williams και Barry “Butch” Wilmore έχουν περάσει τώρα το μεγαλύτερο μέρος ενός μήνα στη διαστημική κάψουλα που είναι συνδεδεμένη με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, καθώς οι μηχανικοί επεξεργάζονται τα προβλήματα του Starliner. Παραμένει ασαφές πότε ακριβώς οι αστροναύτες θα μπορέσουν να κάνουν την επιστροφή τους στη Γη. Εκπρόσωπος της Boeing δήλωσε στον Guardian ότι έχουν «προσαρμόσει την επιστροφή μετά από δύο προγραμματισμένους διαστημικούς περιπάτους τη Δευτέρα 24 Ιουνίου και την Τρίτη 2 Ιουλίου» και ότι «προς το παρόν δεν έχουν ημερομηνία για την επιστροφή και θα αξιολογήσουν τις ευκαιρίες μετά τους διαστημικούς περιπάτους».

Ο εκπρόσωπος σημείωσε επίσης ότι «το πλήρωμα δεν πιέζεται για να εγκαταλείψει τον σταθμό, καθώς υπάρχουν πολλές προμήθειες σε τροχιά και το πρόγραμμα του σταθμού είναι σχετικά ανοιχτό μέχρι τα μέσα Αυγούστου». Το Starliner εκτοξεύτηκε στο διάστημα στις 5 Ιουνίου από τον διαστημικό σταθμό Cape Canaveral της Φλόριντα μετά από δύο προηγούμενες ανεπιτυχείς εκτοξεύσεις στις 6 Μαΐου και την 1η Ιουνίου αντίστοιχα. Με ένα χρόνο καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα και 1,5 δισ. δολάρια πάνω από τον προϋπολογισμό, η συγκεκριμένη αποστολή της Nasa-Boeing αντιμετώπισε προβλήματα πολύ πριν από την επίσημη εκτόξευσή της, όπως προβλήματα με τους προωθητήρες ελέγχου αντίδρασης και διαρροές ηλίου.

Two NASA astronauts, Barry “Butch” Wilmore and Sunita Williams, who were launched to the International Space Station (ISS) on Boeing’s Starliner spacecraft on June 5, 2024, are currently stranded in space due to multiple issues with the spacecraft. The astronauts were initially… pic.twitter.com/Ym5HlVKhyC

— Mohsen Suri (@SuriMohsen) June 24, 2024