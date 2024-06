Έβγαλε το σκάφος στη στεριά: Viral ο καπετάνιος που… έχασε τον έλεγχο

Λάθος του καπετάνιου, λάθος στα συστήματα πλοήγησης; Το θέμα είναι πως αυτό το πανάκριβο σκάφος κατέληξε από λάθος χειρισμό έξω από τη θάλασσα, σε έναν αμμόλοφο. Viral πλάνα από τις 22 Ιουνίου δείχνουν το προσαραγμένο σκάφος κολλημένο σχεδόν κάθετα πάνω σε έναν αμμώδη λόφο στο νησάκι Εσπαλμαδόρ, στη Φορμεντέρα, στην Ισπανία. Το σκάφος, που πιστεύεται ότι είναι ένα sport yacht Pershing, μήκους 17 μέτρων, με αξία που μπορεί να φτάσει τις 300.000 λίρες, φαίνεται πάνω στον μικρό λόφο με τον κόσμο γύρω του να το χαζεύει.

Σύμφωνα με το περιοδικό PowerYacht, το σκάφος πρέπει να ταξίδευε με ταχύτητα 35 κόμβων για να καταλήξει με αυτόν τον τρόπο να συντριβεί στους αμμόλοφους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στο σκάφος, ενώ τα τοπικά ισπανικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν πως κανένας από το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε στο συμβάν. Χθες, το συμβούλιο της Φορμεντέρα έδωσε στον ιδιοκτήτη του σκάφους προθεσμία 48 ωρών για να απολυμάνει το σκάφος και να απομακρύνει όλα τα υλικά που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον του νησιού, αναφέρει η εφημερίδα «La Voz de Ibiza».

O Λορένκ Κόρντομπα, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Sa Unio de Formentera, επιβεβαίωσε ότι η περιοχή θα σηματοδοτηθεί για να αποφευχθούν ατυχήματα με θεατές που πλησιάζουν τον τόπο του συμβάντος.

The sky boat of #formentera

A Spanish registered yacht reported to be driven by an unlicensed skipper ended up on S’Espalmador beach over the weekend #SEspalmador pic.twitter.com/YMDiRHud7Q

— DannyKayIbiza (@DannyKayIbiza) June 25, 2024