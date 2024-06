Κάρα Ντελεβίν για αλκοόλ: Ξυπνούσα κάθε μέρα με πονοκέφαλο

Η Κάρα Ντελεβίν περιέγραψε την προσπάθειά της να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ σε πρόσφατη συνέντευξή της. Το μοντέλο μίλησε για την περίοδο εκείνη, εξηγώντας πως ενώ περίμενε πως θα νιώθει καλύτερα, αφού ο οργανισμός της θα είναι πιο «καθαρός», τελικά ίσχυε το αντίθετο. Όπως είπε, ήταν μια πολύ «επίπονη» διαδικασία, αφού είχε σε καθημερινή βάση, πολύ έντονους πονοκεφάλους. «Πριν από σχεδόν δύο χρόνια, όταν αποφάσισα να είμαι νηφάλια, σκέφτηκα “μάλλον δεν θα βγαίνω τόσο πολύ, η ζωή μου θα αλλάξει”. Και για να είμαι ειλικρινής, βγαίνω πολύ περισσότερο από πριν, κάτι που είναι υπέροχο», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ωστόσο, όποτε είμαι έξω, πίνω πολλή ζάχαρη. Πάντα όμως, μετά από ένα νηφάλιο πάρτι, ξυπνούσα το πρωί με τρομερό πονοκέφαλο». Η Κάρα Ντελεβίν τόνισε, πως αντί να νιώθει υγιής, ένιωθε ακριβώς το αντίθετο. «Ήθελα να είμαι νηφάλια για να είμαι υγιής και χαρούμενη. Αντιθέτως όμως, ένιωθα πόνο», ανέφερε.

